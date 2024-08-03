3 августа казахстанцы ощутят магнитную бурю G2

3 августа 2024 года ученые оценивают вспышечную активность Солнца как высокую. Ее индекс составляет 8 единиц из 10 возможных, сообщает Zakon.kz.

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По информации GISMETEO, на видимом диске Солнца действует 13 групп пятен. Так за минувшие сутки зарегистрировано 18 вспышек среднего класса (М), из них 2 вспышки >М5.

Вспышка M8,2 из группы пятен 3768 с максимумом в 10:09 по Москве и продолжительностью 76 минут сопровождалась выбросом корональной массы. По расчетам, удар по Земли придется на 3 августа. В связи с этим велика вероятность магнитной бури класса G2.

Аналогичная по интенсивности вспышка (М7,4) произошла 2 августа. Ее влияние на магнитное поле Земли еще предстоит оценить.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, в ночь на 30 июля на Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G3.