18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.57
513.63
5.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
03.08.2024, 08:07

Туареги сообщили о гибели 84 "вагнеровцев" в западне на севере Мали

Новости Мира 0 1

Повстанческое движение Мали "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" сообщило о гибели 84 бойцов ЧВК "Вагнер" в ходе боестолкновения на севере Мали на границе с Алжиром. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Tengrinews.kz.

©️ The Moscow Times
©️ The Moscow Times

Также в публикации говорится о 47 погибших солдатах правительственных войск африканского государства. Это столкновение стало самым масштабным по потерям для российской боевой организации с момента прибытия в страну в 2021 году.

Представитель повстанцев Мохаммед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что в ходе сражений пострадали более 30 "вражеских солдат", а также о захвате военного оборудования, танков, вооружения и боевых машин, которые не были уничтожены в ходе боев. Он рассказал о семи попавших в плен бойцах ЧВК "Вагнер" и армии Мали.

Согласно сообщениям в телеграм-каналах, "вагнеровцы" и малийские войска вели "ожесточенные" бои с исламистами на протяжении пяти дней (с 22 по 27 июля), в результате чего понесли потери.

Как рассказал корреспонденту RTVI боец группы "Вагнера", туареги устроили засаду и подорвали первую и последнюю машину в колонне.

Место атаки было выбрано профессионально. Машины колонны "Вагнера" оказались в низине, что дало преимущество туарегам, которых было превосходящее количество.

Потери ЧВК "Вагнер" в том бою собеседник RTVI оценил как "плюс-минус 100 человек". Также он подтвердил гибель администратора телеграм-канала GREY ZONE.

Официальный представитель вооруженных сил Мали отказался от комментариев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…