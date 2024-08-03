Туареги сообщили о гибели 84 "вагнеровцев" в западне на севере Мали

Повстанческое движение Мали "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" сообщило о гибели 84 бойцов ЧВК "Вагнер" в ходе боестолкновения на севере Мали на границе с Алжиром. Об этом пишет агентство Bloomberg , передает Tengrinews.kz .

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Также в публикации говорится о 47 погибших солдатах правительственных войск африканского государства. Это столкновение стало самым масштабным по потерям для российской боевой организации с момента прибытия в страну в 2021 году.

Представитель повстанцев Мохаммед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что в ходе сражений пострадали более 30 "вражеских солдат", а также о захвате военного оборудования, танков, вооружения и боевых машин, которые не были уничтожены в ходе боев. Он рассказал о семи попавших в плен бойцах ЧВК "Вагнер" и армии Мали.

Согласно сообщениям в телеграм-каналах, "вагнеровцы" и малийские войска вели "ожесточенные" бои с исламистами на протяжении пяти дней (с 22 по 27 июля), в результате чего понесли потери.

Как рассказал корреспонденту RTVI боец группы "Вагнера", туареги устроили засаду и подорвали первую и последнюю машину в колонне.

Место атаки было выбрано профессионально. Машины колонны "Вагнера" оказались в низине, что дало преимущество туарегам, которых было превосходящее количество.

Потери ЧВК "Вагнер" в том бою собеседник RTVI оценил как "плюс-минус 100 человек". Также он подтвердил гибель администратора телеграм-канала GREY ZONE.

Официальный представитель вооруженных сил Мали отказался от комментариев.