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03.08.2024, 08:20

Врач раскрыл секрет: как быстро понизить давление без лекарств

Новости Мира 0 1

О самом эффективном методе "Газете.Ru" рассказала врач-кардиолог Фариза Бязрова, передает inbusiness.kz

Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM
Фото: PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Для снижения высоких показателей артериального давления, как правило, требуется медикаментозная терапия, но при небольшом повышении давления (до 150/90 мм рт. ст.) можно попробовать обойтись без лекарств.

"Наиболее эффективным методом считается горячая ванна для ног. За счет расширения периферических сосудов происходит перераспределение крови и, как следствие, снижение системного артериального давления. Кроме этого, надо положить прохладный компресс на лоб и на плечи, небольшое сужение сосудов приведет к уменьшению нагрузки на сосуды головного мозга", — рассказала кардиолог.

Врач предупредила, что повышение артериального давления плохо влияет на такие важные органы, как сердце, головной мозг, почки. Кроме того, приводит к трансформации артерий, из-за чего в них начинают появляться атеросклеротические бляшки. В результате бесконтрольное течение гипертонической болезни может стать причиной инфаркта миокарда, инсульта, почечной недостаточности, потери зрения.

"Чтобы гипертония не дала осложнений, необходимо бросить курить. Должны присутствовать ежедневные прогулки на свежем воздухе (не менее 5000 шагов в день). Не менее важно ограничить употребление кофе и алкоголя. Допускается прием 250 мл красного сухого вина в неделю или 70 г водки. Если невозможно совсем отказать себе в кофе, то необходимо употреблять некрепкие кофейные напитки (например, латте) не более 250 мл в сутки", — добавила специалист.

В заключение она отметила, что нормальные цифры артериального давления для любого возраста это 100-135/70-85 мм рт. ст. Все, что выше этих цифр, требует обследования и наблюдения у врача. Наиболее опасным является артериальное давление выше 170/100 мм рт. ст., в этом случае требуется срочная консультация врача с целью определения тактики снижения давления.

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