В Южной Корее запретят использовать обезболивающее при родах

Правительство Южной Кореи собирается запретить применение местного анестетика "ПейнБастер" во время кесарева сечения, рассказывает Tengri Life со ссылкой на MBC .

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С первого июля Министерство здравоохранения страны запретило совместное использование эпидуральной анестезии и "ПейнБастера". Согласно правительственному исследованию, такое совмещение не дает значительного уменьшения боли.



Будущие матери задаются вопросом: почему правительство не думает о боли матерей, когда нужно повышать рождаемость? Они считают эту политику противоречащей современным тенденциям и вызывающей снижение рождаемости.



"Государство говорит, что заботится о высокой рождаемости, но у меня был такой сильный травматический опыт при первых родах, что, если бы я знала об этой ситуации заранее, я бы серьезно задумалась о втором ребенке", – сказала одна из женщин.



Некоторые женщины пытаются обойти запрет и договориться с врачами. Однако больницы вынуждены следовать рекомендациям правительства.

В ответ на протесты беременных женщин представители Министерства здравоохранения и социального обеспечения сообщили MBC, что они еще раз рассмотрят свое решение. И, возможно, разрешат совместное использование эпидуральной анестезии и "ПейнБастера".