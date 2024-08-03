Дело о теракте 11 сентября в Нью-Йорке получило неожиданный поворот

Министр обороны США Ллойд Остин отменил сделку о признании вины, которая могла бы избавить от смертной казни обвиняемого в организации терактов 11 сентября Халида Шейх Мохаммеда и двух его предполагаемых сообщников. Высокопоставленный чиновник, заключивший эту сделку, отстранен от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post .

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Сообщается, что управление военных комиссий 31 июля текущего года заключило досудебные соглашения о признании вины с Халидом Шейхом Мохаммедом, обвиняемым в организации атак "Аль-Каиды", и двумя его предполагаемыми соучастниками - Валидом Мухаммадом Салихом Мубараком бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави, которые с 2003 года содержатся в военной тюрьме США на побережье Кубы.

Отмечается, что принятое соглашение о признании вины сводило практически к нулевым шансам вынесение приговора к смертной казни подозреваемым в организации самого масштабного террористического акта в истории США.

В пятницу, 1 августа, министр обороны США Ллойд Остин отменил сделку и отстранил от должности высокопоставленное лицо, ответственное за подписание соглашения.

"С настоящего момента я отзываю ваши полномочия по заключению досудебного соглашения по вышеуказанному делу и оставляю такие полномочия за собой. Я отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу", - сказал Остин.

Сообщается, что слушания по признанию вины должны были состояться уже на следующей неделе, а приговор подозреваемым в террористической атаке 11 сентября должны были огласить следующим летом.

Однако стало известно, что в свете меморандума Остина слушания по признанию вины, на которых должны были бы присутствовать все трое подозреваемых, не состоятся.

Пострадавшие в теракте 11 сентября 2001 года и семьи погибших поддержали решение министра обороны. Они заявили, что теперь им вернули надежду на то, что подозреваемые в убийстве нескольких сотен человек понесут справедливое наказание.