Дело о теракте 11 сентября в Нью-Йорке получило неожиданный поворот

Министр обороны США Ллойд Остин отменил сделку о признании вины, которая могла бы избавить от смертной казни обвиняемого в организации терактов 11 сентября Халида Шейх Мохаммеда и двух его предполагаемых сообщников. Высокопоставленный чиновник, заключивший эту сделку, отстранен от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на New York Post.
Сообщается, что управление военных комиссий 31 июля текущего года заключило досудебные соглашения о признании вины с Халидом Шейхом Мохаммедом, обвиняемым в организации атак "Аль-Каиды", и двумя его предполагаемыми соучастниками - Валидом Мухаммадом Салихом Мубараком бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави, которые с 2003 года содержатся в военной тюрьме США на побережье Кубы.
Отмечается, что принятое соглашение о признании вины сводило практически к нулевым шансам вынесение приговора к смертной казни подозреваемым в организации самого масштабного террористического акта в истории США.
В пятницу, 1 августа, министр обороны США Ллойд Остин отменил сделку и отстранил от должности высокопоставленное лицо, ответственное за подписание соглашения.
"С настоящего момента я отзываю ваши полномочия по заключению досудебного соглашения по вышеуказанному делу и оставляю такие полномочия за собой. Я отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу", - сказал Остин.
Сообщается, что слушания по признанию вины должны были состояться уже на следующей неделе, а приговор подозреваемым в террористической атаке 11 сентября должны были огласить следующим летом.
Однако стало известно, что в свете меморандума Остина слушания по признанию вины, на которых должны были бы присутствовать все трое подозреваемых, не состоятся.
Пострадавшие в теракте 11 сентября 2001 года и семьи погибших поддержали решение министра обороны. Они заявили, что теперь им вернули надежду на то, что подозреваемые в убийстве нескольких сотен человек понесут справедливое наказание.
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