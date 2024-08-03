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03.08.2024, 17:56

«Умерший» на 45 минут мужчина рассказал об увиденном

Новости Мира 0 1

Мужчина, не подававший признаков жизни в течение 45 минут, очнулся благодаря врачам и рассказал об увиденном. Об этом пишет Daily Star, передает Lenta.ru

Кадр: Coming Home / YouTube
Кадр: Coming Home / YouTube

Парамедики нашли Винсента Толмана «умершим» после того, как он принял слишком большую дозу непроверенной добавки для бодибилдинга. Врачи решили, что мужчину уже не спасти, и положили в мешок для трупов. Толман рассказал, что наблюдал за этим как режиссер и даже мог слышать мысли врачей. Затем, по словам мужчины, он встретил духовного проводника по имени Дрейк, который направил его на небеса. Там, как отметил Толман, он глазами других людей увидел все плохое и хорошее, что совершил за жизнь.

Толман заявил, что на небесах смог постичь смысл жизни и осознать ценность любви. «Земля — это просто школа, она всегда была просто классной комнатой и никогда не была залом суда», — объяснил он. Кроме того, как утверждает мужчина, Дрейк открыл ему устройство Вселенной, знание о котором невозможно передать вербально. Толман признался, что затем ему предложили вернуться к семье или остаться здесь. Он выбрал родных.

Мужчину реанимировал один из врачей, который, по словам Толмана, боялся потерять пациента в первый рабочий день. Мужчина начал дышать, и его ввели в медикаментозную кому. Он очнулся только спустя три дня. Подробнее о своем опыте Толман рассказал на You-Tube-канале Coming Home.

Ранее сообщалось, что в США пенсионерка провела два часа в мешке для трупов и оказалась жива. Выяснилось, что у нее тромбоз глубоких вен, он и стал причиной ее плохого самочувствия.

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