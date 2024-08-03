Чемпион Европы по боксу лишился глаза в массовой драке

Член сборной России по боксу Дмитрий Двали лишился зрения после того, как заступился за молодого человека в Крыму, передает « Голос народа » со ссылкой на Telegram-канал Mash .

фото: Mash

Толпа из 8–10 человек избивала и прыгала на спортсмене. Со слов Дмитрия, полицейские отпустили преступников после допроса и теперь хотят переквалифицировать дело — сделать статью более мягкой.

Драка произошла в Феодосии 28 июля, примерно в 6:30 утра. Дима возвращался в отель с пробежки вместе с товарищем. Парни увидели, что толпа здоровяков мутузит молодого человека 25–30 лет, испугались, что его убьют, и побежали на помощь. Сначала друг Двали, а потом и он сам. Попытался утихомирить неадекватов — не получилось. После оказания первой медпомощи врачи стали экстренно организовывать трансфер в Москву для спортсмена. Следователь приехал к боксеру, когда его уже направляли в столицу, поговорить толком не смогли, потому что нужно было срочно улетать спасать глаз.

«Насколько я знаю, этих ребят поймали, а потом отпустили под подписку. И никто не сидит. Дело как бы хотят переквалифицировать, я слышал. Вообще, это хулиганство какое-то. У меня с глазом проблема, выбит глаз практически… Cломан нос, разрушена орбитальная кость. У моего приятеля сломана серьезно рука. И просто статью переквалифицируют в мелкое хулиганство»,— рассказал Дмитрий в разговоре с корреспондентом Mash.

Добавил, что, если хирурги спасут ему глаз, — это будет чудо. Хочет продолжить заниматься боксом, выступать за сборную страны. Но верит в это с трудом — сказал, что в отчаянии из-за того, что мечты оказались разрушены.

23-летний Дмитрий Двали в апреле этого года стал чемпионом Европы на турнире в Белграде.