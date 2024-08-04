Погибнут тысячи людей: о последствиях экстремальной жары предупредила ВОЗ

Ежегодно от причин, связанных с жарой, в Европе погибают 175 тысяч человек, и эта цифра будет расти по мере нагревания планеты, передает Tengrinews.kz .

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С таким предупреждением выступил директор Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщается на сайте ООН. По его словам, в европейских странах температура повышается примерно в два раза быстрее по сравнению со средним мировым показателем.

Клюге отметил, что три самых теплых года за всю историю наблюдений в Европе были зафиксированы с 2020 года.

"В Европейском регионе ВОЗ тепловой стресс является основной причиной смертности, связанной с климатом. Экстремальные температуры, подобные тем, которые мы переживаем в настоящее время, усугубляют хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные болезни, психические недуги и состояния, связанные с диабетом", - сказал он.

Крайняя жара, которую испытывают жители Европы, особенно опасна для пожилых людей, в частности, для тех, кто живет один. Она также может стать дополнительной угрозой для беременных женщин.

Ранее в своем призыве к действиям по борьбе с экстремальной жарой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что Земля "становится все жарче и опаснее для всех и везде".

В некоторых регионах мира в результате климатического кризиса температура поднялась до невыносимого уровня, отмечают в ВОЗ. По оценкам, в период с 2000 по 2019 год ежегодно из-за жары погибали около 489 тысяч жителей планеты, при этом на Европейский регион приходилось 36 процентов смертей, или в среднем более 175 тысяч потерянных жизней каждый год.

В ВОЗ подчеркивают, что больше правительств должны принимать меры по смягчению последствий тепловых шоков для уязвимых слоев населения. Более 20 стран в Европейском регионе ВОЗ разработали подобные планы, однако этого "недостаточно для защиты всех сообществ".

Клюге отметил, что негативные последствия жары для здоровья можно предотвратить.

"Если мы будем лучше подготовлены к потеплению в регионе, мы спасем множество жизней как прямо сейчас, так и в будущем", – подчеркнул он.

Чтобы защититься от опасностей, связанных с повышением температуры, ВОЗ рекомендует несколько правил.