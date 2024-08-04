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04.08.2024, 10:01

Масштабные аресты прошли в Иране

Новости Мира 0 1

Более 20 человек, в том числе старшие офицеры разведки, военные чиновники и сотрудники военного гостевого дома в Тегеране арестованы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Издание пишет, что эти меры приняты в ответ "на огромное и унизительное нарушение безопасности", которое позволило убить одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Газета приводит в материале информацию двух иранских чиновников, пожелавших остаться неназванными.

"Специализированное разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции по шпионажу взяло на себя расследование и выслеживает подозреваемых, которые, как оно надеется, приведут к членам команды убийц, которые планировали, помогали и осуществили убийство", - поясняется в статье.

Сведения о массовых арестах появились после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил в своем заявлении, что "масштабы и детали этого инцидента расследуются и будут объявлены в надлежащее время".

После нападения иранские агенты безопасности провели рейд в гостевом доме, который принадлежит Корпусу стражей исламской революции и где Хания часто останавливался во время своих визитов в Тегеран. По словам двух собеседников издания, агенты поместили всех сотрудников комплекса на карантин, некоторых арестовали и конфисковали все электронные устройства, включая личные телефоны.

"Отдельная группа агентов допрашивала высокопоставленных военных и сотрудников разведки, которые занимались охраной столицы. Некоторые из них были арестованы до завершения расследования", - указывается в материале.

Иран считает, что члены израильской разведки "Моссад" все еще находятся в стране, и цель спецслужб - арестовать их.

Один из представителей КСИР, пожелавший также остаться неназванным, сообщил, что за последние два дня были полностью пересмотрены протоколы безопасности для высокопоставленных чиновников.

Напомним, Хания и один из его телохранителей были убиты в ночь на 31 июля в результате взрыва бомбы, заложенной в гостевом доме в Тегеране и приведенной в действие дистанционно. Политический лидер ХАМАС прибыл туда для участия в инаугурации президента Ирана.

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