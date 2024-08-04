Маск указал на неизбежность гражданской войны в Британии

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель Tesla Илон Маск указал на неизбежность начала гражданской войны в Великобритании, на что указывают уже начавшиеся массовые беспорядки в стране. Об этом он предупредил в соцсети Х (бывшая Twitter), оставив комментарий под одним из видео с протестных акций.

«Гражданская война неизбежна», — написал Илон Маск.

Ранее Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы президента США. Он обратил внимание, что у поисковика стоит блокировка на запросы, связанные с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Он пригрозил компании серьезными проблемами, если ее вмешательство подтвердится.