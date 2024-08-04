Трамп прокомментировал беспрецедентный обмен заключенными между Западом и Москвой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал беспрецедентный обмен заключенными, который состоялся на этой неделе между западными странами и Россией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Washington Post .

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По мнению Трампа, для США прошедшая сделка была не так выгодна, как для России. Трамп заявил, что Москва "заключила отличную сделку" для себя, "феноменальную", а для США она "плоха".

"Это была победа Путина или любой другой страны, которая имеет дело с нами, но мы кое-кого вернули, поэтому я никогда не собираюсь оспаривать это", - заявил он на предвыборном мероприятии в Атланте. "Боже, мы заключаем ужасные, ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент?" - сказал Трамп.

Республиканец допустил, что в сделке имел место не только обмен, но и выплата. Он напомнил о том, что в прошлый раз США во время сходного обмена заплатили шесть миллиардов долларов. Речь идет о прошлогодней сделке с Ираном.

"Нам не пришлось бы ничего платить. Нам не пришлось бы отпускать некоторых из величайших убийц мира, потому что именно это и произошло, как вы знаете. И сделка очень сложная", - сказал Трамп.

1 августа Россия, США, Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Обмен проходил в турецкой столице Анкаре.