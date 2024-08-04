Трамп прокомментировал беспрецедентный обмен заключенными между Западом и Москвой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал беспрецедентный обмен заключенными, который состоялся на этой неделе между западными странами и Россией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Washington Post.
По мнению Трампа, для США прошедшая сделка была не так выгодна, как для России. Трамп заявил, что Москва "заключила отличную сделку" для себя, "феноменальную", а для США она "плоха".
"Это была победа Путина или любой другой страны, которая имеет дело с нами, но мы кое-кого вернули, поэтому я никогда не собираюсь оспаривать это", - заявил он на предвыборном мероприятии в Атланте.
"Боже, мы заключаем ужасные, ужасные сделки. Приятно говорить, что мы их вернули, но не создает ли это плохой прецедент?" - сказал Трамп.
Республиканец допустил, что в сделке имел место не только обмен, но и выплата. Он напомнил о том, что в прошлый раз США во время сходного обмена заплатили шесть миллиардов долларов. Речь идет о прошлогодней сделке с Ираном.
"Нам не пришлось бы ничего платить. Нам не пришлось бы отпускать некоторых из величайших убийц мира, потому что именно это и произошло, как вы знаете. И сделка очень сложная", - сказал Трамп.
1 августа Россия, США, Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Обмен проходил в турецкой столице Анкаре.
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