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04.08.2024, 12:12

Зеркало души: как понять все о человеке, посмотрев ему в глаза

Новости Мира 0 1

Каждой из нас с детства хорошо известна фраза: «Глаза – зеркало души». Но дело даже не в том, что во взгляде человека можно прочесть его настроение или намерения. Оказывается, форма, разрез и цвет глаз служат четким отражением характера и привычек своего обладателя. Не веришь? Тогда смотри в оба!, сообщает thevoicemag.ru

Фото: Fotobank / Getty Images
Фото: Fotobank / Getty Images

Цвет

Голубоглазым людям часто приписывают такие качества как мечтательность, сентиментальность и романтичность. Обладатели этого цвета глаз чувствительны, эмоциональны и довольно капризны. В жизни их привлекают разнообразие и динамика. При этом у голубоглазых хорошо развиты фантазия, воображение и вкус. Обычно это талантливые и очень целеустремленные люди.

Люди с серыми глазами – незаменимые труженики. С самого детства они проявляют доброту, отзывчивость, практичность, терпеливость и рассудительность. На них всегда можно положиться. Сероглазые любознательны и сообразительны, однако природа не наделила их большой физической силой и интуицией.

Зеленоглазую часть населения планеты нередко сравнивают с кошками. И это действительно так. Несмотря на внешнюю хладнокровность и независимость, это очень преданные, нежные, добрые и ранимые личности. С одной стороны, такие люди выносливы, упрямы, принципиальны, а с другой – аккуратны, вежливы и уступчивы.

Карие и черные глаза – самый верный признак импульсивности и страстности. Такие люди отличаются вспыльчивостью, но при этом они довольно быстро приходят в себя. Они активны, влюбчивы и обаятельны. В чувствах они склонны проявлять крайности – если любят, то всем сердцем, а если ненавидят, то всей душой.

Если радужная оболочка имеет неоднородную окраску, это говорит о сложности и противоречивости натуры. Не жди, что общение с таким человеком будет легким.

Форма

Китайские ученые уделяют внимание не только цвету, но и форме глаз. Они создали специальную классификацию, по которой можно определить характер человека, сопоставив тип его глаз с соответствующим представителем животного мира. Согласно китайской типологии, существуют большие и яркие «глаза дракона», удлиненные и блестящие «глаза феникса», имеющие складки на верхних и нижних веках «глаза льва», узкие и длинные «глаза слона», круглые с желтоватым оттенком «глаза тигра» и узкие, с несколькими слоями кожи на верхних веках «глаза овцы».

При этом драконы – властные правители, фениксы – представители мира искусства, львы – прирожденные командиры, слоны – спокойные приятели, тигры – жестокие завоеватели, а овцы – скромные трудяги.

Если оставить животный мир в покое и обратиться к ассоциативному ряду, можно заметить, что размер глаз соответствует открытости характера. Люди с большими, широко распахнутыми глазами, откровенны, чувственны, артистичны и общительны. Небольшие глазки принадлежат личностям самодостаточным, но довольно скрытным, неуступчивым и подозрительным.

Расположение

Широко расположенные друг от друга глаза говорят о дальновидности и хорошем воображении. Близко посаженные глаза могут быть признаком скрупулезности и усидчивости.

Глаза «на выкате» – верный признак социальной активности и энтузиазма. А глубоко посаженные глаза, напротив, говорят об осторожности и наблюдательности человека.

Углубляясь в изучение глаз своего избранника или делового партнера, не будь слишком категорична в суждениях. Каждый человек индивидуален и, возможно, именно твой собеседник станет редким исключением из общепринятого правила. Главное, чтобы глаза у человека были добрыми, а взгляд – прямым и осознанным. Остальное – уже мелочи!

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