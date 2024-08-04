Зеркало души: как понять все о человеке, посмотрев ему в глаза

Цвет

Голубоглазым людям часто приписывают такие качества как мечтательность, сентиментальность и романтичность. Обладатели этого цвета глаз чувствительны, эмоциональны и довольно капризны. В жизни их привлекают разнообразие и динамика. При этом у голубоглазых хорошо развиты фантазия, воображение и вкус. Обычно это талантливые и очень целеустремленные люди.

Люди с серыми глазами – незаменимые труженики. С самого детства они проявляют доброту, отзывчивость, практичность, терпеливость и рассудительность. На них всегда можно положиться. Сероглазые любознательны и сообразительны, однако природа не наделила их большой физической силой и интуицией.

Зеленоглазую часть населения планеты нередко сравнивают с кошками. И это действительно так. Несмотря на внешнюю хладнокровность и независимость, это очень преданные, нежные, добрые и ранимые личности. С одной стороны, такие люди выносливы, упрямы, принципиальны, а с другой – аккуратны, вежливы и уступчивы.