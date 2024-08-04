18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.57
513.63
5.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.08.2024, 14:21

Ватикан спустя неделю отреагировал на сцену с открытия Олимпийских Игр

Новости Мира 0 1

Ватикан спустя неделю отреагировал на сцену с открытия Олимпийских Игр в Париже, которая пародировала картину Леонардо да Винчи, назвав ее "оскорблением верующих", передает NUR.KZ.

Сцена с открытия Олимпийских Игр в Париже. Фото: x.com/Olympics
Сцена с открытия Олимпийских Игр в Париже. Фото: x.com/Olympics
Католическая церковь спустя более чем неделю отреагировала на сцену с открытия Олимпийских Игр в Париже, где спародировали картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Ватикан сделал заявление по этому поводу, которое опубликовано на официальном сайте.

"Святой Престол был опечален определенными сценами на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и не может не присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что на таком престижном мероприятии, где мир объединяется ради общих ценностей, "не должно быть никаких намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей".

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Как это было, мы показали здесь.

На церемонии открытия и была продемонстрирована сцена с открытия Олимпийских Игр, где пародировали картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Спустя три дня, как сообщает Русская служба BBC, организаторы Летних Олимпийских Игр в Париже принесли извинения тем, кого мог обидеть этот фрагмент церемонии открытия, который многие расценили как пародию на произведение Леонардо да Винчи, изображающее Иисуса Христа и его апостолов.

Отмечается, что католическая церковь Франции осудила церемонию, которая "включала в себя сцены глумления и издевательства над христианством". Кроме того, мальтийский архиепископ Чарльз Скиклуна — один из руководителей доктринального офиса Ватикана — заявил, что связался с послом Франции в Мальте, чтобы пожаловаться на "безосновательные оскорбления".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…