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04.08.2024, 16:29

Сильную тягу к сладкому назвали признаком серьезных болезней

Новости Мира 0 1

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал о самых частых причинах тяги к сладкому и предупредил, что иногда она может быть признаком серьезных болезней. Его слова приводит издание KP.RU, передает Lenta.ru

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Семирядов назвал сильную тягу к сладкому одним из симптомов гипотиреоза — патологического состояния, при котором снижается функция щитовидной железы. Из-за этого человеку не хватает энергии и он стремится поднять ее уровень с помощью простых углеводов.

Тяга к сладкому, по словам диетолога, может возникнуть и вследствие дефицита витаминов и микроэлементов. «Нехватка тех же магния, хрома и цинка может негативно влиять на обмен глюкозы, что и вызовет тягу к сладкому», — объяснил он.

Также, добавил Семирядов, сильное желание съесть сладкое может указывать на депрессию, в том числе скрытую. Он рассказал, что по одной из пищевых теорий при употреблении подобных продуктов вырабатывается гормон счастья и хорошего настроения серотонин, уровень которого понижен при этом расстройстве психики. «В некотором смысле стремление к сладкой, богатой углеводами пище может быть способом "самолечения" депрессии. При этом человек может не осознавать, почему ему так плохо и отчего его тянет к сладкому, пока врач не поставит диагноз "депрессия"», — отметил специалист.

Ранее диетолог, эндокринолог Антон Поляков предостерег от переедания гематогена, поскольку он содержит большое количество сахара. Он пояснил, что при регулярном употреблении продукта у человека могут возникнуть проблемы с сосудистой системой, а также появится лишний вес или диабет.

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