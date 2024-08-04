18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.57
513.63
5.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.08.2024, 17:40

Миллениалы или бумеры: ученые вычислили поколения с высоким риском заболеть раком

Новости Мира 0 1

Анализ десятков миллионов диагнозов показал, что родившиеся с 1965 по 1996 годы чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Информацию об исследовании публикует Daily Mail. Ученые проанализировали данные более 23 млн больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет. Пациентов разделили на когорты в зависимости от года рождения – с 1920 по 1990.

"Оказалось, что поколение X, которое начинается с 1965 и заканчивается 1980 годом, а также миллениалы (1981-1996 годы рождений) в три раза чаще болели 17 видами рака, чем бумеры, рожденные с1946 по 1964 годы. В том числе они чаще болели колоректальным раком, распространенность которого быстро растет среди людей младше 50 лет. Также у них чаще обнаруживали опухоли груди, матки, яичников и яичек", – пишет издание.

Открытие согласуется с другими данными о росте заболеваемости раком среди молодых людей. Частично это может объясняться лучшей диагностикой рака. Но также, по мнению ученых, в рост онкологических заболеваний вносит вклад и то, какой образ жизни ведет человек.

Ранее ученые выяснили, у каких курильщиков в четыре раза выше риск рака легкого. В группе повышенного риска оказались поклонники вейпов и обычного курения одновременно.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…