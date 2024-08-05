В США женщина ослепла после того, как приняла душ в контактных линзах

Жительница Техаса ослепла на один глаз из-за своей вредной привычки. Она приняла душ в линзах и врачи диагностировали ей акантамебный кератит, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay

По информации Daily Mail, все началось с легкого раздражения, которое переросло в сильную боль и светочувствительность. А спустя две недели Рейчел Прочноу полностью ослепла на правый глаз.

Врачи диагностировали ей акантамебный кератит – болезнь, вызванную паразитами Acanthamoeba, обитающими в воде. Ежегодно этим заболевают примерно 1500 американцев, причем 90% этих случаев приходится на людей, которые носят контактные линзы.

На ранней стадии недуг поддается медикаментозному лечению, но в случае с девушкой врачи пять раз ставили ей неверный диагноз, что привело к необходимости хирургического вмешательства.

Пациентке удалили внешнюю часть глаза, чтобы убрать паразитов. После продолжительного курса лечения провели трансплантацию донорской роговицы. Операция прошла успешно. Зрение американки постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось, что экстремальный солнечный ожог спровоцировал у молодого британца 25-минутную остановку сердца и микроинсульт.