Ужасы Олимпиады: спортсменку госпитализировали после заплыва в Сене

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель не смогла продолжить выступления на Олимпиаде в Париже (Франция), так как была госпитализирована, передает Tengri Sport .

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Сборная Бельгии снялась с триатлонной эстафеты. Член бельгийской команды отравилась после заплыва в Сене в индивидуальной гонке.

"Клэр Мишель была инфицирована бактерией E.coli, которая может вызывать множество неприятных проблем с желудком и кишечником", - сообщает Daily Mail.

Название бактерии соответствует кишечной палочке, с которой организаторы Олимпиады боролись за месяцы до старты соревнований. По информации СМИ, бельгийская спортсменка уже 4 дня находится в больнице.

Отметим, что после индивидуальной гонки о плохом самочувствии также заявила казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина. Спортсменка рассказала, что ее тошнило после заплыва в Сене.