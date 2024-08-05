Компания Илона Маска вживила чип в мозг второму пациенту

Компания Илона Маска Neuralink Corp., занимающаяся разработкой чипов для мозга, имплантировала устройство второму пациенту. Об этом миллиардер сообщил в эфире подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Вloomberg.
По словам Илона Маска, операция прошла успешно.
"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. 400 электродов имплантата в мозге второго пациента работают", - сказал он.
Сообщается, что у второго добровольца была такая же травма спинного мозга, как и у первого пациента, получившего чип.
Глава Neuralink не озвучил дату, когда была произведена операция по вживлению чипа в мозг второму пациенту. Однако он отметил, что Neuralink вживит имплантаты еще восьми пациентам в этом году в рамках своих клинических испытаний.
Напомним, в конце января 2024 года компания Neuralink сообщила, что впервые вживила имплант в мозг человека. Им стал Нолан Арбо - мужчину восемь лет назад парализовало ниже плеч.
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