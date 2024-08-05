Компания Илона Маска вживила чип в мозг второму пациенту

Компания Илона Маска Neuralink Corp., занимающаяся разработкой чипов для мозга, имплантировала устройство второму пациенту. Об этом миллиардер сообщил в эфире подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Вloomberg .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По словам Илона Маска, операция прошла успешно.

"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. 400 электродов имплантата в мозге второго пациента работают", - сказал он.

Сообщается, что у второго добровольца была такая же травма спинного мозга, как и у первого пациента, получившего чип.

Глава Neuralink не озвучил дату, когда была произведена операция по вживлению чипа в мозг второму пациенту. Однако он отметил, что Neuralink вживит имплантаты еще восьми пациентам в этом году в рамках своих клинических испытаний.

Напомним, в конце января 2024 года компания Neuralink сообщила, что впервые вживила имплант в мозг человека. Им стал Нолан Арбо - мужчину восемь лет назад парализовало ниже плеч.