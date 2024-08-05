Магнитная буря на Земле завершилась

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю в выходные, завершилась. Такие данные следуют из опубликованного на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН графика, передает Lenta.ru

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На графике видно, что буря превосходила уровень G2 (средняя), но не достигала уровня G3 (сильная) примерно с 15:00 до 21:00 по московскому времени 4 августа. Затем она ослабла, но магнитосфера планеты оставалась возмущенной.

По данным ученых, к утру понедельника, 5 августа, магнитное поле Земли полностью успокоилось. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни новых магнитных бурь не ожидается.

Ранее в Институте прикладной геофизики заявили, что начавшаяся в выходные магнитная буря все же достигла уровня G3. По данным исследователей, такой показатель наблюдался не менее шести часов.

Россиян предупредили, что в дни магнитных бурь они могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения и «другими непонятными симптомами».