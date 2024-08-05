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05.08.2024, 13:32

Какие витамины помогут при похудении

Новости Мира 0 1

Часто возникают ситуации, когда люди соблюдают диету, но лишний вес не уходит. Причина может крыться в нехватке важных витаминов, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Эксперты отмечают, что если выбрать для сброса веса слишком жесткую диету или несбалансированное питание, в организме возникнет недостаток некоторых веществ, что затормозит процесс. В Роспотребнадзоре объяснили, какие витамины способствуют похудению, и в каких продуктах они содержатся.

Витамины группы В

Недостаток витаминов этой группы сказывается следующим образом: человек испытывает повышенную утомляемость, раздражительность, учащенное сердцебиение даже при небольших нагрузках, возникают проблемы со сном. Специалисты отмечают, что придерживаться диеты и регулярно заниматься спортом при таких сигналах весьма сложно, пишет tumentoday.

Витамины группы В играют важную роль в процессе метаболизма. В1 содержится в красном мясе, темных крупах, бобовых, печени, хлебе из муки грубого помола. При участии В6 формируются эритроциты, которые переносят кислород, а жиры в процессе похудения сжигаются именно благодаря ему. Этого витамина достаточно в буром рисе и ячмене. А витамин В12 увеличивает интенсивность жирового и углеводного обмена, препятствует накоплению жиров в печени. Его стоит искать в мясе, субпродуктах, морепродуктах, рыбе, "молочке" и яйцах.

Витамин С

Витамин С выполняет множество полезных функций в организме, и часть из них играет ключевую роль в поддержании оптимального веса. Этот витамин активно участвует в процессе транспорта кислорода, который необходим для сжигания жиров.

Аскорбиновая кислота активно участвует в синтезе карнитина, важной аминокислоты, которая отвечает за транспортировку жиров в митохондрии. В них жир преобразуется в энергию. Когда уровень витамина С достаточный, сжигание жира во время физических нагрузок увеличивается почти на треть по сравнению с состоянием, когда его не хватает. Для поддержания нормального уровня аскорбиновой кислоты в организме рекомендуется употреблять богатые этим витамином продукты. Наибольшее количество аскорбиновой кислоты содержится в болгарском перце, смородине, клюкве, а также в различных овощах и фруктах.

Витамин D

Этот витамин играет важную роль в регулировании функций желез внутренней секреции, что, в свою очередь, существенно влияет на метаболические процессы в организме. Его недостаток может проявляться различными симптомами, в их числе – увеличение веса или появление избыточной массы тела, постоянная слабость. Люди испытывают повышенную утомляемость и проблемы со сном.

Нередки случаи повышения артериального давления, возникновения трудностей с пищеварением и ощущение вялости в мышцах. Снижение иммунитета также становится значимой проблемой. Все эти симптомы негативно сказываются на способности соблюдать здоровую диету и поддерживать необходимый уровень физической активности.

Если вы заметили у себя симптомы нехватки витамина D, важно сдать анализ, чтобы определить его уровень. После этого необходимо проконсультироваться с врачом, который поможет расшифровать результаты и назначит нужную дозу витамина.

К основным источникам витамина D в нашем рационе относятся мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Эти продукты способствуют его поступлению в организм. Также стоит помнить, что этот витамин вырабатывается при солнечном свете. Однако в периоды высокой солнечной активности следует соблюдать осторожность и не злоупотреблять длительным пребыванием на солнце, чтобы избежать негативных последствий.

"Также для установления оптимального веса и его поддержания могут быть важны витамин А, кальций, калий, хром и другие витамины и микроэлементы. Так что если вы хотите похудеть, надолго сохранить результат и свое здоровье, постарайтесь придерживаться сбалансированной диеты без чересчур жестких ограничений", – рассказали эксперты Роспотребнадзора.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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