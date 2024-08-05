Внешний вид 74-летней Надежды Бабкиной шокировал поклонников

Российская эстрадная певица Надежда Бабкина разместила в социальных сетях новое фото, вызвав беспокойство у армии подписчиков. Некоторые из них даже не смогли узнать знаменитую артистку, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/ngbabkina

Публикация в Instagram основателя вокального ансамбля "Русская песня" была опубликована 4 августа 2024 года со следующей подписью:

"Крым для меня не только – место силы, но и место счастья!"

Поклонники не смогли скрыть удивления и выразили беспокойство:

Что она с собой сделала? Неужели она сама себе нравится?

Немного напугала фотография. Очень надеюсь, что это просто фотоляп.

Наденька, тело отдельно, голова отдельно и это только фото, а что же в живую...

Ужас, что они с собой делают.

Зомби.

Бабкина перекроенная, а внутри все равно бабушка.

Ее вообще не узнать, одна голова. Перебор какой-то,что собой делают непонятно.

Мумия.

Пародия на человека.

Это новоиспеченный Кен.

Вы сами ставили фильтры? Не делайте так больше, – отмечают интернет-пользователи.

Примечательно, что это не первый снимок, вызывающий больше вопросов, чем ответов.

Стоит отдать должное, что 74-летняя Бабкина одна из немногих артисток, которая не скрывает любви к косметологическим процедурам. Несмотря на возраст, знаменитость продолжает активно работать, выступать на сцене и вести телепередачи.