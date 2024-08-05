Внешний вид 74-летней Надежды Бабкиной шокировал поклонников

Российская эстрадная певица Надежда Бабкина разместила в социальных сетях новое фото, вызвав беспокойство у армии подписчиков. Некоторые из них даже не смогли узнать знаменитую артистку, сообщает Zakon.kz.
Публикация в Instagram основателя вокального ансамбля "Русская песня" была опубликована 4 августа 2024 года со следующей подписью:
"Крым для меня не только – место силы, но и место счастья!"
Поклонники не смогли скрыть удивления и выразили беспокойство:
Примечательно, что это не первый снимок, вызывающий больше вопросов, чем ответов.
Стоит отдать должное, что 74-летняя Бабкина одна из немногих артисток, которая не скрывает любви к косметологическим процедурам. Несмотря на возраст, знаменитость продолжает активно работать, выступать на сцене и вести телепередачи.
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