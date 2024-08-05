Обвал произошел на мировых фондовых рынках

Фондовые рынки переживают обвал. Что происходит на мировых рынках - в материале Tengrinews.kz .

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Падение японского индекса Nikkei

Утром в понедельник, 5 августа, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei по итогам торгов обвалился на 12,4 процента. Это исторический рекорд падения, превышающий обвал в "черный понедельник" 1987 года. Отмечается, что причина кроется в обеспокоенности инвесторов состоянием американской экономики и усилившихся опасений по поводу возможной рецессии.

На прошлой неделе Банк Японии повысил процентные ставки, а курс йены резко вырос. Одним из факторов, побудивших Банк Японии повысить ставки, стало длительное ослабление японской иены, которое подтолкнуло инфляцию к превышению целевого показателя центрального банка в 2 процента.

Финансовые рынки начали падение в пятницу и реагируют на опубликованный в конце недели доклад с данными о замедлении темпов роста занятости среди американских работодателей в прошлом месяце. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки, призванные сдержать инфляцию, могут привести экономику США к рецессии.

Правительство Японии пока воздержалось от комментариев.

Падение других индексов

Практически все акции торгуются в минусе. Тайваньская биржа Taiex рухнула на 8,4 процента, а корейский индекс Kospi потерял 8 процентов. Торги на биржах Kospi и TOPIX приостановлены. Торги на Стамбульской бирже были приостановлены вскоре после открытия в понедельник из-за падения биржевого индекса BIST-100 на 6,72 процента.

Ситуация в Европе и США

Европейский фондовый рынок на открытии торгов 5 августа упал почти до шестимесячного минимума. Все основные европейские биржи открылись в минусе. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 3,1 процента, до 482,42 пункта. Лондонский индекс FTSE 100 упал более чем на 1,9 процента, достигнув максимально низкого уровня с апреля.

Глобальное падение биржевых индексов усиливается на фоне опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) США не способна поддержать замедляющуюся экономику. На этом фоне доходность казначейских облигаций США достигла минимума с 2023 года. СМИ отмечают, что риски рецессии в США связаны с уровнем безработицы, превысившим прогнозы ФРС.

Между тем кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что за нынешнее падение фондовых рынков ответственность несет "некомпетентное" руководство страны.

"На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала (Харрис - прим. ред) ничего не понимает. (Президент США Джо) Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Стоимость биткойна

Стоимость биткойна в ходе торгов снизилась до 49 тысяч долларов впервые с февраля. По состоянию на 15:40 по времени Астаны биткойн замедлил снижение и находился на уровне 51 тысячи долларов (-15 процентов).

Стоимость золота

Как отмечают эксперты, цены на золото держатся немногим ниже рекордных уровней на фоне обвала в рисковых активах. Стоимость сентябрьских контрактов драгоценного металла в ходе торгов на нью-йоркской бирже COMEX достигла 2445,8 доллара за тройскую унцию (-0,98 процента).

Стоимость нефти

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,84 процента, до 75,39 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 15:40 по времени Астаны.