Ушедшая в отставку премьер Бангладеш просит убежище в Британии - СМИ

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина просит убежища в Великобритании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Thehindu.com .

Фото: gov.bd

"Шейх Хасина подает в отставку и просит убежища в Великобритании", - говорится в публикации.

Также сообщается, что, когда экс-премьер покинула страну, протестующие ворвались в ее официальную резиденцию в Дакке.

The Hindu напоминает, что с момента начала протестов в июле было убито 300 человек, а в воскресных ожесточенных столкновениях погибло по меньшей мере 94 человека.

"Уход г-жи Хасины грозит привести к еще большей нестабильности в стране, расположенной на границе с Индией и уже столкнувшейся с целым рядом кризисов, от высокого уровня безработицы и коррупции до изменения климата. Спустя несколько часов после того, как по телевидению показали, как измученная лидер садится в военный вертолет вместе со своей сестрой, глава военного ведомства страны генерал Вакер-уз-Заман заявил, что обратится к президенту за рекомендациями по формированию временного правительства", - отмечается в публикации.

Видео беспорядков в Бангладеш можно посмотреть здесь.