Трамп назвал виновных в обвале мировых фондовых рынков

Президент США Джо Байден и вице-премьер Камала Харрис виновны в обвале мировых фондовых рынков. Об этом заявил кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте в Instagram , передает Tengrinews.kz .

©️ instagram/realdonaldtrump

"Я же вам говорил! Камала ничего не понимает. Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" - написал Трамп.

В понедельник, 5 августа, фондовый рынок Японии показал крупнейший обвал с 1987 года, рухнув более чем на 10 процентов. Негативная тенденция затронула европейские торговые площадки и американский фондовый рынок, который рухнул на открытии торгов.

Индекс S&P 500, по данным на 19:30 по времени Астаны, обвалился на 4,27 процента, индекс Dow Jones - на 2,72 процента, NASDAQ Composite упал на 6,35 процента. Устремились вниз и котировки крупнейших американских технологических компаний. Так, на момент написания материала акции Tesla потеряли 7,67 процента, цена бумаг Apple упала на 5,09 процента, Microsoft - на 4,52 процента. Акции производителя чипов Nvidia рухнули сразу на 10,35 процента.

На фоне падения фондового рынка криптовалюты также рухнули вниз. Bitcoin обвалился более чем на 15 процентов, а Ethereum продемонстрировал самое глубокое падение с 2021 года.