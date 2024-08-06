Муж Татьяны Бакальчук выступил с заявлением в связи с отстранением от управления Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, ранее заявивший об отстранении от управления маркетплейсом на фоне объединения с оператором наружной рекламы Russ, выразил мнение, что с его женой "поступят так же". Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК .

Фото: РБК/WBakalchuk

Бакальчук сообщил, что 5 августа ООО "Вайлдберриз" завершила передачу своих обязательств совместному с Russ предприятию ООО "РВБ".

"Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. Теперь наш семейный бизнес оказался в руках недобросовестных партнеров", - написал Владислав Бакальчук.

Он вновь подчеркнул, что был отстранен от управления маркетплейсом. И добавил, что намерен вести диалог с Мирзоянами в рамках арбитражных судов.

"Рано или поздно с Татьяной поступят так же. Я надеялся, что моя открытая позиция заставит братьев Мирзоянов задуматься о последствиях своей сделки", - отметил Бакальчук. "Мои адвокаты уже отправили досудебные претензии с требованием аннулировать передачу домена "Вайлдберрис" новой компании "РВБ". Уверен, что у нас есть все шансы на успешный исход дела, если оно дойдет до суда", - написал муж богатейшей женщины России.

Он также отметил, что будет "защищать наш семейный бизнес, что бы ни происходило между ним и женой".

"Я уверен, что придет день, когда мы сможем поговорить спокойно и обсудить наше будущее. Но это не значит, что я отступлю и перестану бороться за интересы моей семьи в деле, которое мы развивали вместе 20 лет", - заключил предприниматель.

5 августа на сайте Wildberries появилась обновленная оферта для продавцов, из которой следует, что все обязательства ООО "Вайлдберриз" на себя приняла единая ООО "РВБ". Учредителями компании значатся ООО "СТИНН" (доля - 35 процентов) и ООО "Вайлдберриз" (65 процентов), а генеральным директором - глава Russ Роберт Мирзоян.

В ООО "Вайлдберриз", которая ранее выступала основным юрлицом маркетплейса, Татьяне Бакальчук принадлежит 99 процентов, а ее мужу - 1 процент.

Объединение Russ и Wildberries происходило на фоне бракоразводного процесса между Бакальчуками, инициированного Татьяной Бакальчук. Она рассказала, что ее разлад с мужем произошел задолго до объединения. Владислав Бакальчук говорил в интервью РБК, что создание объединенной с Russ компании велось без его участия, и заявлял о "рейдерском захвате".