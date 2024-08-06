18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.08.2024, 22:11

Муж Татьяны Бакальчук выступил с заявлением в связи с отстранением от управления Wildberries

Новости Мира 0 1

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, ранее заявивший об отстранении от управления маркетплейсом на фоне объединения с оператором наружной рекламы Russ, выразил мнение, что с его женой "поступят так же". Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

Фото: РБК/WBakalchuk
Фото: РБК/WBakalchuk

Бакальчук сообщил, что 5 августа ООО "Вайлдберриз" завершила передачу своих обязательств совместному с Russ предприятию ООО "РВБ".

"Татьяна не прислушалась к моим предупреждениям и рекомендациям многочисленных друзей и знакомых нашей семьи. Мы пытались донести до нее, что этот шаг является огромной ошибкой. Теперь наш семейный бизнес оказался в руках недобросовестных партнеров", - написал Владислав Бакальчук.

Он вновь подчеркнул, что был отстранен от управления маркетплейсом. И добавил, что намерен вести диалог с Мирзоянами в рамках арбитражных судов.

"Рано или поздно с Татьяной поступят так же. Я надеялся, что моя открытая позиция заставит братьев Мирзоянов задуматься о последствиях своей сделки", - отметил Бакальчук.

"Мои адвокаты уже отправили досудебные претензии с требованием аннулировать передачу домена "Вайлдберрис" новой компании "РВБ". Уверен, что у нас есть все шансы на успешный исход дела, если оно дойдет до суда", - написал муж богатейшей женщины России.

Он также отметил, что будет "защищать наш семейный бизнес, что бы ни происходило между ним и женой".

"Я уверен, что придет день, когда мы сможем поговорить спокойно и обсудить наше будущее. Но это не значит, что я отступлю и перестану бороться за интересы моей семьи в деле, которое мы развивали вместе 20 лет", - заключил предприниматель.

5 августа на сайте Wildberries появилась обновленная оферта для продавцов, из которой следует, что все обязательства ООО "Вайлдберриз" на себя приняла единая ООО "РВБ". Учредителями компании значатся ООО "СТИНН" (доля - 35 процентов) и ООО "Вайлдберриз" (65 процентов), а генеральным директором - глава Russ Роберт Мирзоян.

В ООО "Вайлдберриз", которая ранее выступала основным юрлицом маркетплейса, Татьяне Бакальчук принадлежит 99 процентов, а ее мужу - 1 процент.

Объединение Russ и Wildberries происходило на фоне бракоразводного процесса между Бакальчуками, инициированного Татьяной Бакальчук. Она рассказала, что ее разлад с мужем произошел задолго до объединения. Владислав Бакальчук говорил в интервью РБК, что создание объединенной с Russ компании велось без его участия, и заявлял о "рейдерском захвате".

"С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - сказала, в свою очередь, Татьяна Бакальчук.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…