Названы основные минусы китайских автомобилей

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Во-первых, несмотря на прогресс, у многих китайских марок все еще встречаются проблемы с качеством сборки и использованием дешевых материалов в отделке салона, сообщил эксперт. Это может сказываться на надежности и долговечности автомобиля.

Во-вторых, у китайских авто не всегда на высоте лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка кузова. А это может приводить к появлению ржавчины, что особенно актуально для регионов с суровыми зимами.

Кроме того, из-за относительной новизны китайских брендов на российском рынке ассортимент оригинальных запчастей пока ограничен, а их цены могут быть высокими, что усложняет ремонт и техобслуживание.

Еще один минус, по словам специалиста, касается современных электронных систем и помощников водителя, которые нуждаются в доработке. Дело в том, что их работа не всегда идеальна - возможны ложные срабатывания, неудобное управление.

Эксперт отметил, что многие минусы китайских авто являются преодолимыми, а сами машины стремительно прогрессируют.