Тайские дети ходят с автоматами, чтобы отбиваться от назойливых макак

Жители города Лопбури вынуждены скупать пневматическое оружие, чтобы отбиваться от нашествия макак, сообщает Zakon.kz.
Раньше милые макаки развлекали туристов, но после пандемии COVID-19 все изменилось. Из-за сокращения числа туристов орды обезьян регулярно громят магазины в поисках пищи. Город Лопбури буквально превратился в город обезьян. Чтобы обезопасить своих детей, взрослые вынуждены приобретать им распространенное в городе оружие Tec-9.
Часто "местные" макаки совершают масштабные столкновения с "приезжими". Одна такая драка полностью парализовала улицы на 10 минут.
Правительство пытается решить проблему. Для обезьян строили специальные вольеры, но в июне они устроили массовый побег оттуда и разнесли полицейский отдел по борьбе с приматами.
Сотрудники муниципалитета 19 июня 2024 года, фото: khaosodenglish
Сбежавшие обезьяны сидели на крышах домов, фото: khaosodenglish
Подготовка к побегу из приюта, фото: khaosodenglish
А в Китае двух поваров приговорили к условным срокам за добавление антибиотиков в пищу. Своими действиями они заведомо предотвращали возможную диарею у посетителей ресторана. Также с 1 августа Венеция вновь вводит ограничения для туристов.
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