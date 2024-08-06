Тайские дети ходят с автоматами, чтобы отбиваться от назойливых макак

Фото: Х/Rainmaker1973

Раньше милые макаки развлекали туристов, но после пандемии COVID-19 все изменилось. Из-за сокращения числа туристов орды обезьян регулярно громят магазины в поисках пищи. Город Лопбури буквально превратился в город обезьян. Чтобы обезопасить своих детей, взрослые вынуждены приобретать им распространенное в городе оружие Tec-9.

Часто "местные" макаки совершают масштабные столкновения с "приезжими". Одна такая драка полностью парализовала улицы на 10 минут.

Правительство пытается решить проблему. Для обезьян строили специальные вольеры, но в июне они устроили массовый побег оттуда и разнесли полицейский отдел по борьбе с приматами.

Сотрудники муниципалитета 19 июня 2024 года, фото: khaosodenglish

Сбежавшие обезьяны сидели на крышах домов, фото: khaosodenglish

Подготовка к побегу из приюта, фото: khaosodenglish

А в Китае двух поваров приговорили к условным срокам за добавление антибиотиков в пищу. Своими действиями они заведомо предотвращали возможную диарею у посетителей ресторана. Также с 1 августа Венеция вновь вводит ограничения для туристов.