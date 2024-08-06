Врач рассказала, чем опасно завтракать после 40 лет

Завтраки у людей после 40 лет должны быть разнообразными, при этом они не должны повышать уровень глюкозы в крови. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина, передает Tengri Life .

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По словам специалиста, завтрак должен быть такой, чтобы получать максимальное количество полезных веществ.

"Обязательно должны быть белки, чтобы дольше не чувствовать голод. Также важно не есть продукты, которые повышают уровень глюкозы в крови", - подчеркнула диетолог.

Врач отметила, что следует отказаться от быстрорастворимых каш, хлопьев, белого хлеба с маслом или вареньем, блинчиков, оладий и жареных сырников. Причина в том, что во всей этой еде содержатся быстрые углеводы.

Соломатина пояснила, что организм человека в 20 лет и после 40 лет сильно отличается. Молодые люди тратят намного больше энергии, чем представители зрелого возраста. Молодежь легче переносит резкие скачки уровня глюкозы в крови. При этом сам темп жизни с возрастом постепенно снижается, что нельзя игнорировать при планировании своего рациона, заключила собеседница издания.