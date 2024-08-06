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06.08.2024, 12:40

Врач предупредила об опасности еды перед сном

Новости Мира 0 1

Еда перед сном может привести к поражению пищевода и другим проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Людмила Соснина, передает Lenta.ru со ссылкой на  «Газета.Ru»

Фото: Jan Baborák / Unsplash
Фото: Jan Baborák / Unsplash

По словам Сосниной, еда находится в желудке два-три часа. Затем пища в жидком виде поступает в тонкую кишку, где происходит всасывание питательных веществ. Дольше всего перевариваются продукты с большим количеством белка и жира.

Если плотно поесть перед сном, пищеварение помешает важным процессам, которые происходят во сне. Из-за этого могут ухудшиться работа мозга, иммунитет, нарушиться гормональный баланс. Организм будет тратить энергию на переваривание еды вместе того, чтобы пустить ее на обработку мозгом полученной за день информации, укрепление нервных связей и снижение уровня стресса.

Кроме того, ночью снижается активность ферментов слюны и желудочного сока. Это препятствует нормальному пищеварению и правильному усвоению питательных веществ. В связи с этим могут развиться диабет, сердечно-сосудистые заболевания, расстройство пищевого поведения, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. «Также после плотной еды перед сном в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод — так называемый рефлюкс, это ведет к поражению пищевода», — добавила Соснина.

Для поддержания здоровья рекомендуется есть не позднее чем за два-три часа до сна. Если чувство голода очень сильное, стоит перекусить легкой белковой пищей, которая быстро переваривается. Подойдут белковый омлет, творог без сахара, натуральный йогурт или отварная рыба. Врач также советует пить на ночь успокаивающий травяной чай.

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