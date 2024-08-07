Появятся более тяжелые штаммы: новое предупреждение ВОЗ

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По данным ВОЗ, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во всем мире, в том числе на Олимпийских играх в Париже.

"COVID-19 по-прежнему с нами и распространяется во всех странах", - сказала Мария Ван Керкхове из ВОЗ журналистам в Женеве во вторник.

Новые волны инфекции были зарегистрированы в Северной и Южной Америке, Европе и западной части Тихоокеанского региона.

"Данные нашей системы мониторинга в 84 странах показывают, что процент положительных тестов на SARS-CoV-2 растет в течение нескольких недель", - сообщила Ван Керкхове.

При этом в Европе этот показатель превышает 20 процентов, добавила представительница ВОЗ.

Тесты сточных вод показывают, что циркуляция SARS-CoV-2 в реальности может быть от двух до 20 раз масштабнее. Такие высокие темпы распространения инфекции в летние месяцы в Северном полушарии нетипичны для респираторных вирусов, которые обычно более активны при низких температурах.

"В последние месяцы, независимо от времени года, во многих странах наблюдались всплески COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где заразились по меньшей мере 40 спортсменов", - пояснила Ван Керкхове.

По мере того, как вирус продолжает развиваться и распространяться, растет риск появления более тяжелого штамма, который потенциально может оказаться не выявляем системами мониторинга и не реагировать на медицинское вмешательство.



Несмотря на то, что число госпитализаций с COVID-19, в том числе в отделения интенсивной терапии, остается намного ниже, чем на пике пандемии, ВОЗ призывает правительства активизировать свои кампании по вакцинации, обеспечивая иммунизацию групп повышенного риска каждые 12 месяцев.

"Каждому человеку следует принять меры для снижения риска заражения и тяжелого течения заболевания, в том числе убедиться, что вы получили дозу вакцины против COVID-19 в течение последних 12 месяцев, особенно если вы относитесь к группе риска", - подчеркнула Ван Керкхове.

По данным ВОЗ, за последние 12-18 месяцев доступность вакцин существенно ухудшилась, поскольку сократилось число их производителей. Ван Керкхове отметила, что, несмотря на снижение спроса по сравнению с 2021 и 2022 годами, потребность в вакцинах против COVID-19 до сих пор существует.



Она выразила свою обеспокоенность в связи с тем, что при низком уровне вакцинации и высоких темпах циркуляции инфекции может появиться более тяжелый вариант, который станет крайне опасным для групп риска.



Назальные вакцины, находящиеся на стадии разработки, потенциально могут снизить риск инфицирования, тяжелого течения заболевания и развития новых вариантов вируса.

Напомним, ранее департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы обратился к горожанам и предупредил о росте острых кишечных инфекций, особенно среди детей.