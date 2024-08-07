Где и как можно увидеть метеоритный "ливень" в августе 2024 года

С 11 по 13 августа в Казахстане можно увидеть метеорный поток Персеиды. Правда, не везде, сообщает Zakon.kz.

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Чтобы стать свидетелем удивительного космического явления Персеиды, необходимо добиться максимального обзора. По информации Nasa, это явление происходит, когда Земля проходит через поток обломков, оставленных кометой Свифта-Туттля.

Мелкие частицы кометы сгорают при входе в атмосферу, создавая яркие светящиеся полосы на небе. Метеоры кажутся исходящими из одной точки в созвездии Персея, откуда и происходит название потока.

Персеиды лучше всего видно в местах с минимальным освещением. Так что из города это явления наблюдать практически невозможно. Лучше всего выбрать темное место вдали от городских огней или отправиться за город на равнинную местность.

В горах Персеиды также будут недосягаемы для казахстанцев.