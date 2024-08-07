Названы породы кошек, которые не портят мебель и стены

Основная причина, по которой люди не желают заводить кошек, – это отсутствие времени для ухода за домашними животными и порча ими домашнего имущества. Но есть породы, за которых переживать не стоит, сообщает Zakon.kz.

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Некоторые породы кошек действительно могут сделать когтеточкой весь дом, но, по данным Catster, существует несколько пород, с которыми проблем нет.

Рэгдолл считается одной из самых ласковых пород. Они любят находиться рядом со своими домочадцами. Что-то наподобие ковра или вазы на полке их мало интересует.

Бирманская кошка известна своим нежным и ласковым характером. Пушистые красавцы с выразительной приплюснутой мордочкой непросты в содержании: их шерсть требует постоянного ухода, а во сне персы могут храпеть. Однако маловероятно, что вы обнаружите кота на обеденном столе или что он когда-нибудь заберется на ваш холодильник.

Гималайская кошка похожа на персидскую, но у нее голубые глаза и окрас колор-пойнт (светлое тело с более темными лапами, мордой, ушами и хвостом). Эти кошки могут бегать за игрушкой в течение нескольких часов, а вот шкодить и драть обои – не их развлечение.

Селкирк-рексов легко узнать благодаря их кудрявой шерсти и широкой мордочке. В их роду тоже были персидские кошки, вследствие чего эта порода очень нежная, расслабленная, терпеливая и послушная. Они любят, когда их держат на руках и гладят, легко приспосабливаются к жизни в квартире.