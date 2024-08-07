8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года

8 августа 2024 года, в день трех восьмерок, стоит ожидать сюрпризов от судьбы. Каким обещает быть день и как следует его правильно провести, чтобы положительно изменить будущее, рассказала Zakon.kz казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

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В текущем месяце в одном из дней присутствуют сразу три восьмерки: 8 – дата, 8 – месяц, а третья восьмерка складывается путем суммирования чисел года: 2+0+2+4. Известный как зеркальная дата, день обещает быть наполненным магической энергией и возможностями для значительных изменений в жизни.

Как отмечает известная нумеролог, 8 августа 2024 открывает мощное окно для перехода и завершения старых программ.

"В этот день Солнце находится в знаке Льва, что является его доминирующим положением. Именно этот факт делает август мощным месяцем для изменений в жизни, располагая даты на достижение значительных результатов. Это потому, что энергия сконцентрирована 8-го числа 8-го месяца года. В нумерологии восьмерка символизирует бесконечность, достаток и бескрайние возможности. Но обратная сторона связана с иллюзиями, алчностью, гневом и жалостью к себе". Айсулу Ахимова

Специалист по влиянию чисел пояснила, что день "восемь" призывает нас видеть более широкую картину, обрести внутреннюю мудрость, уверенность и неиссякаемую энергию.

"Этот год в целом предоставляет уникальную возможность перейти на более высокий уровень развития через работу с сознанием, мудростью, корректировкой и ревизией прошлых ошибок. Учитывая, что 2024-й – високосный год, и август выпадает на период ретроградного Меркурия, день больших "восьмерок" станет переломной точкой".Айсулу Ахимова

По словам нумеролога, рубежом он станет для того, кто должен понять, где допускает ошибки. Это поможет осознать, что следует изменить.

"В этот момент Вселенная будет так или иначе подталкивать вас к серьезным решениям и переосмыслению настоящего происходящими ситуациями. Именно так возможно найти ответы на вопросы: "кто вы?", "свою ли жизнь проживаете?", "для чего и куда идете?", – добавила нумеролог.

Шаги для будущих изменений

Первое, что нужно для любых положительных изменений и новых возможностей – это внутреннее принятие, отмечает Айсулу Ахимова.

"Тех, кто продолжает цепляться за собственные иллюзии и ограничения, в этот период могут ожидать разочарования. Они проявятся через внешние факторы и способны привести к хаосу, предательству, потерям и травмам в жизни", – сказала нумеролог.

По мнению нумеролога, все, что будет происходить на этой неделе, укажет на "серые" пятна в вашей жизни, которые хорошо бы раскрасить.

Учитывая, что дата больших "восьмерок" пришлась на период ретроградного Меркурия, желания важно формулировать правильно и точно.

"Желание должно быть абсолютно экологичным и направлено только на вас. Больше ни на кого другого. Обратная сторона "восьмерки" связана с жалостью к себе, унынием. Поэтому в этот день нельзя печалиться и горевать без повода".Айсулу Ахимова

Она уточнила, что сформулировать лучше одно, максимум – три желания. При этом важно избегать частицы "не", так как в этот день она может дать рост в геометрической прогрессии.

Хорошо в эту дату прописывать свои желания, но бумага должна быть без рисунков, лучше использовать белый лист.

"Время, которое работает особым образом в этот день – 08:08 утра и 17:17 вечера. Уединитесь и побудьте со своим желанием наедине, направив максимум своей энергии", – сказала нумеролог.

Она уточнила, что когда пишете пожелание относительно здоровья, то пропишите подробнее, какое именно ждете исцеление тела. При этом формируйте посыл в настоящем времени, к примеру: "У меня здоровое тело и здоровый разум" и перечисляете далее. Или: "Я здорова физически и ментально", "У меня здоровое тело, вес в норме, сияющая внешность" и так далее.

"Мы часто упускаем тот факт, что физическое здоровье невозможно без психологического. И из-за этого дисбаланса не всегда здоровы внутри своего тела", – отметила нумеролог.

Что нужно предпринять в ретроградный Меркурий

Вместе с тем Айсулу Ахимова считает, что, беря во внимание период ретроградного Меркурия – с 5 до 28 августа 2024 года, проще указать, что в эти дни нужно делать, а от чего следует воздержаться.

Чтобы непредвиденные ситуации не сопровождали вас почти месяц, следует соблюдать в период ретроградности некоторые рекомендации.

Итак, будьте внимательны:

в момент подписания бумаг, при заполнении важных документов и контрактов, во время оформления договоров;

по возможности отложите решение вопросов относительно займов и ипотек. При этом хорошо бы рассчитаться и закрыть хотя бы часть кредитов;

нежелательны крупные покупки, касающиеся недвижимости, автомобилей, техники и гаджетов. Также в этот период возрастет риск онлайн-мошенничества, хакерства, обратите внимание на кибербезопасность;

старые незавершенные отношения могут дать о себе знать. Поэтому важно понять: хотите ли вы "дважды входить в одну и ту же реку"? Давать второй, третий шанс, может, и великодушно, но мысль, что эти отношения будут лучше, скорее всего, – иллюзия;

период ретроградного Меркурия может сопровождаться поломками и непредвиденными расходами, потерей документов, переплатами, а также недопониманием и искажением информации во время ее передачи.

Помните: в этом периоде часто возникают ошибки, недочеты, нарушения и потери. А также проволочки и задержки в оформлении документов. Если все же есть возможность отложить подписание и заполнение важных документов и контрактов, перенесите эти мероприятия на начало сентября.

Из положительных аспектов ретроградного Меркурия

1. В течение августа стоит провести ревизию старых вещей и перебрать документы.

2. Хорошо почистить файлы в компьютере, удалить ненужные фотографии и снимки в галерее телефона.

3. Также избавьтесь в записной книжке от старых контактов и ненужных записей.

4. Закройте все убыточные проекты и завершите недоделанные дела.

5. В августе хорошо пройти обучение, закончить курсы, дочитать начатые когда-то книги.

6. Уйти с работы, если давно планировали и никак не могли решиться.