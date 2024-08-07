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07.08.2024, 11:14

Фото пары на фоне ледника с разницей в 15 лет повергли в шок

Новости Мира 0 1

Фотографии ледника Рона в Швейцарии, сделанные с разницей в 15 лет, показывают пугающую скорость его таяния, являясь наглядным свидетельством изменений климата, передает Tengri Travel со ссылкой на Independent.

Фото: twitter.com/misterduncan
Фото: twitter.com/misterduncan

Пользователь социальной сети X, Дункан Портер, поделился фотографией, которую он сделал в 2024 году на леднике Рона, рядом с фотографией, сделанной в том же месте в 2009 году.

"Пятнадцать лет минус один день между этими фотографиями. Сделано на леднике Рона в Швейцарии сегодня. Не буду врать, это заставило меня плакать", – написал Портер.

На фотографии 2009 года мистер Портер и женщина стоят на фоне практически полностью белого ледника Рона. На снимке 2024 года ледник заметно отступил, потемнел, и снега на нём гораздо меньше.

Изображения, которые пересылали друг другу почти 10 тысяч раз и просмотрели более чем 4 миллиона пользователей, показывают стремительное уменьшение ледников в условиях стремительно нагревающегося мира.

Пост мистера Портера вызвал смешанные реакции, включая шок.

"То же самое со мной, когда я еду в Граубюнден и вижу состояние ледников вокруг перевала Бернина", – написал другой пользователь, Мартин Бейтман.

Повышение глобальных температур, подпитывающее климатический кризис, привело к сокращению ледников по всему миру. В отчете за 2023 год было установлено, что швейцарские ледники потеряли 10 процентов своего объема всего за два года из-за необычно жарких лет и зим с очень низким уровнем снега в 2022 и 2023 годах.

Анализ Швейцарской академии наук также показал, что в 2023 году исчезло 4 процента общего объема ледников Швейцарии.

В начале этого года Даниэль Фаринотти, один из ведущих гляциологов Европы, изучавший ледник Рона, сообщил, что ледник отступил примерно на полкилометра с 2007 года и что у его основания образуется большое ледниковое озеро.

"Чем темнее поверхность, тем больше света она поглощает и тем больше таяния происходит", – рассказал мистер Фаринотти.

Прогнозы показывают, что ледник Рона – один из крупнейших ледников страны, сократится как минимум на 68 процентов к концу века. В Швейцарии насчитывается около 1800 ледников в Альпах, включая ледник Алеч, который является крупнейшим ледником в Альпах.

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