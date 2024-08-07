Богатенький терминатор: состояние Арнольда Шварценеггера превышает миллиард долларов

Не в каждом фильме встретишь такой насыщенный событиями сюжет, каким может похвастать реальная жизнь Арнольда Шварценеггера. Рожденный в бедной семье в крошечной австрийской деревушке Тале (население 2500 человек), где, как он позднее узнал, его отец был членом национал-социалистической партии, звезда нестареющей киноклассики — «Терминатора» и «Детсадовского полицейского» — использовал свои мускулы и природное обаяние, чтобы четыре раза получить титул «Мистер Вселенная», завоевать Голливуд, а затем и высший государственный пост в Калифорнии. По ходу своего пути он не забывал монетизировать свою славу.

По оценкам Forbes, на текущий момент состояние 76-летней знаменитости превышает $1 млрд.

В период с 1970 по 2019 год Шварценеггер, которому на первых этапах было сложно получать роли из-за ярко выраженного акцента, снялся примерно в 50 фильмах, суммарные кассовые сборы которых составили $5,5 млрд. Он был одним из первых, кто договорился с продюсерами о своем участии в прибыли от проката, благодаря чему, к примеру, заработал 20% от брутто-сборов (или примерно $35 млн) с нашумевшей комедии 1988 года «Близнецы».

В общей сложности Шварценеггер получил примерно $500 млн в качестве гонораров и доли в доходах с проката фильмов с его участием. По его собственным оценкам, занимая пост губернатора Калифорнии в 2003–2011 годах, он отказался еще от $200 млн.

Шварценеггер заставлял деньги работать на себя с самого начала своего самостоятельного пути. Вскоре после прибытия в Калифорнию на доходы, полученные в качестве бодибилдера, он купил многоквартирный дом в Санта-Монике. Как говорит сам Железный Арни, он стал миллионером еще до того, как начал получать более или менее заметные роли в кино в 1970-х. Будучи одним из первых клиентов инвестиционной компании для знаменитостей Main Street Advisors, он инвестировал в частные компании и акции, в том числе в Starbucks и Google. В 1996 году он купил всего 5 % частной компании Dimensional Fund Advisors, а сегодня она является гигантом в области инвестиций и управляет активами на $718 млрд.

Конечно, не каждая инвестиция была успешна. В 1991 году Шварценеггер вместе с друзьями по съемочной площадке Брюсом Уиллисом и Сильвестром Сталлоне вложили средства в сеть тематических ресторанов Planet Hollywood. В пике, пришедшемся на 1996 год, компанию оценивали более чем в $3 млрд, однако всего три года спустя она объявила себя банкротом.

Развод с членом клана Кеннеди, бывшей ведущей новостей Марией Шрайвер, случившийся в 2021 году, тоже обошелся ему недешево. Пара не заключала брачный контракт, поэтому имущество поделили 50/50. А вот если бы такой контракт существовал, вполне возможно, что сейчас Шварценеггер был бы в два раза богаче.