18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.62
519.23
5.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.08.2024, 17:05

Названы мужские фразы, не сулящие ничего хорошего в отношениях

Новости Мира 0 1

Психологи отмечают, что то, как общается мужчина с женщиной, много говорит о нем. Есть ряд фраз, которые сигналят о том, что партнер сделает свою девушку несчастной в отношениях. С таким мужчиной ей придется забыть о поддержке, заботе и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Фото: рixabay
Фото: рixabay

В качестве примера сайт NEWS.ru привел шесть таких высказываний, услышав которые от мужчины, женщине стоит задуматься о судьбе дальнейших отношений.

"Я имею право полностью тебя контролировать"

Не стоит строить отношения с мужчиной, для которого женщина – его собственность. Постоянный контроль, психологическое давление и ограничение действий – привычное поведение для таких мужчин.

"Без меня ты никто"

Это стандартная манипуляция, с которой можно часто столкнуться в отношениях. Таким образом мужчина обесценивает свою партнершу. Партнер, который пытается снизить самооценку, не достоин любви.

"Разве это проблема"

Партнер обесценивает ваши проблемы или не хочет даже слушать о них? Такие отношения стоит заканчивать, потому что мужчина будет много требовать, но при этом не давать заботу взамен.

"Ты вечно ошибаешься, а я всегда прав"

Таким образом мужчина одновременно обесценивает и пытается контролировать женщину. Он показывает, что его партнерша постоянно ошибается, поэтому все важные решения будут за ним.

"У меня нет к тебе никакого уважения"

Тут все просто – мужчина открыто показывает, что не уважает свою возлюбленную. Продолжать отношения нет смысла.

"Ты больше никому не нужна"

Много мужчин используют такую манипуляцию. Некоторые подкрепляют ее угрозой: "Только попробуй меня бросить!". В этом случае счастливых отношений не получится.

Ранее психолог Станислав Самбурский назвал "красные факторы", по которым можно распознать абьюзера в начале отношений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врачей или специалистов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…