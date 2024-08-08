Шахматистку подозревают в отравлении соперницы: есть видеодоказательства

фото: thejakartapost.com

Шахматистке Умайганат Османовой стало плохо во время чемпионата Дагестана. Девушка заметила, что на ее столе была разлита неизвестная жидкость.

"Османова позвала других шахматисток, те начали бегать и кричать про ядовитое вещество. Ситуацию взял под контроль судья: он собрал ртуть в пакетик и вызвал полицию. Тогда же организаторы соревнований отсмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как ртуть вылила Амина Абакарова", - утверждает Baza.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девушка посмотрела список следующих матчей турнира, а затем подошла к одной из досок и вылила под нее неизвестное вещество.

"Как и многие, нахожусь в недоумении от случившегося, непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка, как Амина Абакарова. Совершенные ею действия могли привести к самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом. В тоже время Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование", - заявил в своем обращении министр спорта Дагестана Сажида Сажидов.

В настоящий момент девушка задержана, мотивы ее поведения устанавливают органы полиции.