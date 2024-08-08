Шахматистку подозревают в отравлении соперницы: есть видеодоказательства

Дагестанская шахматистка Амина Абакарова вылила неизвестное вещество под доску соперницы перед очным матчем, передает Tengri Sport.
Шахматистке Умайганат Османовой стало плохо во время чемпионата Дагестана. Девушка заметила, что на ее столе была разлита неизвестная жидкость.
"Османова позвала других шахматисток, те начали бегать и кричать про ядовитое вещество. Ситуацию взял под контроль судья: он собрал ртуть в пакетик и вызвал полицию. Тогда же организаторы соревнований отсмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как ртуть вылила Амина Абакарова", - утверждает Baza.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девушка посмотрела список следующих матчей турнира, а затем подошла к одной из досок и вылила под нее неизвестное вещество.
"Как и многие, нахожусь в недоумении от случившегося, непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка, как Амина Абакарова. Совершенные ею действия могли привести к самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом.
В тоже время Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование", - заявил в своем обращении министр спорта Дагестана Сажида Сажидов.
В настоящий момент девушка задержана, мотивы ее поведения устанавливают органы полиции.
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