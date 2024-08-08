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08.08.2024, 08:04

Финалистку Олимпиады сняли с турнира из-за лишнего веса

Новости Мира 0 1

Финалистку олимпийского турнира по вольной борьбе Винеш Пхогат из Индии сняли с поединка из-за проваленной процедуры взвешивания - девушка была тяжелее лимита на 100 граммов, передает NUR.KZ

Фото: Aytac Unal/Anadolu via Getty Images
Фото: Aytac Unal/Anadolu via Getty Images
Пхогат выступает в категории до 50 кг. Она должна была встретиться с американкой Сарой Хильдербрандт в финале, но была дисквалифицирована, пишет ESPN India.

Согласно правилам, борцы должны взвешиваться дважды: утром предварительного раунда и утром финала.

Эксперты предположили, что лишний вес спортсменка набрала 6 августа после проведенных поединков - ей нужно было восстановиться. По словам авторов, за ночь спортсменке предстояло сбросить около 2 кг, чтобы уложиться в лимит своей весовой категории.

Сообщается, что после полуфинала Пхогат видели в спортивном костюме - девушка пыталась сбросить лишний вес.

Согласно правилам, провал на взвешивании влечет за собой дисквалификацию - спортсменка из Индии лишилась медали, а ее место в финале займет Юснейлис Гусман Лопес, которая проиграла в полуфинале турнира.

Премьер-министр Индии в своем профиле в X обратился к дисквалифицированной спортсменке.

"Ты гордость Индии и вдохновение для каждого индийца", - поддержал Моди девушку-борца.

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