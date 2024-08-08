18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.62
519.23
5.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.08.2024, 09:13

Гидроудар двигателя: что это и как избежать

Новости Мира 0 1

Проезд через водные преграды на автомобиле может обернуться серьезными повреждениями двигателя. Одним из самых опасных последствий является гидроудар, когда вода попадает в цилиндры двигателя, что приводит к повреждению поршней и других элементов мотора. Что делать при гидроударе и как избежать серьезных последствий, рассказывает Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По словам автоэксперта Александра Шаргородского, гидроудар двигателя происходит, когда вода проникает в камеры сгорания и сталкивается с подвижными элементами двигателя. Жидкость, которая не способна к сжатию, приводит к резкому росту давления и критическим повреждениям деталей мотора. В тяжелых случаях это может вызвать полное разрушение блока двигателя.

Чтобы избежать гидроудара, эксперт советует водителям соблюдать несколько рекомендаций:

  • проезд через лужи и брод должен быть максимально аккуратным и на небольшой скорости, около 10 километров в час. Это снизит риск попадания воды в камеры сгорания;
  • не переоценивайте возможностей вашего автомобиля: лужа, с которой справится внедорожник, может быть фатальной для малолитражки, если есть возможность регулировки дорожного просвета, установите его на максимальную высоту;
  • регулярно проверяйте состояние двигателя, гидроудар может быть вызван не только водой, но и маслом или антифризом;
  • в случае плохой погоды и сильных ливней лучше воспользоваться общественным транспортом или остаться дома - это особенно актуально для владельцев дизельных авто, у которых гидроудар может привести к серьезным внутренним повреждениям из-за конструктивных особенностей двигателя.

Признаки гидроудара включают в себя самопроизвольную остановку мотора, посторонние звуки при работе двигателя, наличие воды в коллекторе, повреждения воздушного фильтра, деформацию шатуна и обрыв ременного или цепного привода ГРМ.

"Если произошел гидроудар, следует немедленно остановить двигатель, отключить зажигание, включить аварийную сигнализацию, поставить автомобиль на ручник, перевести рычаг КПП в нейтральное положение и буксировать машину на сухой участок дороги. Также необходимо установить знак аварийной остановки и проверить воздушный фильтр на наличие воды. В случае положительного результата нужно вызвать эвакуатор и обратиться в сервисный центр для устранения последствий гидроудара", - рассказывает эксперт.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…