Гидроудар двигателя: что это и как избежать

Проезд через водные преграды на автомобиле может обернуться серьезными повреждениями двигателя. Одним из самых опасных последствий является гидроудар, когда вода попадает в цилиндры двигателя, что приводит к повреждению поршней и других элементов мотора. Что делать при гидроударе и как избежать серьезных последствий, рассказывает Tengri Auto.
По словам автоэксперта Александра Шаргородского, гидроудар двигателя происходит, когда вода проникает в камеры сгорания и сталкивается с подвижными элементами двигателя. Жидкость, которая не способна к сжатию, приводит к резкому росту давления и критическим повреждениям деталей мотора. В тяжелых случаях это может вызвать полное разрушение блока двигателя.
Чтобы избежать гидроудара, эксперт советует водителям соблюдать несколько рекомендаций:
Признаки гидроудара включают в себя самопроизвольную остановку мотора, посторонние звуки при работе двигателя, наличие воды в коллекторе, повреждения воздушного фильтра, деформацию шатуна и обрыв ременного или цепного привода ГРМ.
"Если произошел гидроудар, следует немедленно остановить двигатель, отключить зажигание, включить аварийную сигнализацию, поставить автомобиль на ручник, перевести рычаг КПП в нейтральное положение и буксировать машину на сухой участок дороги. Также необходимо установить знак аварийной остановки и проверить воздушный фильтр на наличие воды. В случае положительного результата нужно вызвать эвакуатор и обратиться в сервисный центр для устранения последствий гидроудара", - рассказывает эксперт.
Комментарии0 комментарий(ев)