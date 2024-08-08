Гидроудар двигателя: что это и как избежать

Проезд через водные преграды на автомобиле может обернуться серьезными повреждениями двигателя. Одним из самых опасных последствий является гидроудар, когда вода попадает в цилиндры двигателя, что приводит к повреждению поршней и других элементов мотора. Что делать при гидроударе и как избежать серьезных последствий, рассказывает Tengri Auto .

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По словам автоэксперта Александра Шаргородского, гидроудар двигателя происходит, когда вода проникает в камеры сгорания и сталкивается с подвижными элементами двигателя. Жидкость, которая не способна к сжатию, приводит к резкому росту давления и критическим повреждениям деталей мотора. В тяжелых случаях это может вызвать полное разрушение блока двигателя.

Чтобы избежать гидроудара, эксперт советует водителям соблюдать несколько рекомендаций:

проезд через лужи и брод должен быть максимально аккуратным и на небольшой скорости, около 10 километров в час. Это снизит риск попадания воды в камеры сгорания;

не переоценивайте возможностей вашего автомобиля: лужа, с которой справится внедорожник, может быть фатальной для малолитражки, если есть возможность регулировки дорожного просвета, установите его на максимальную высоту;

регулярно проверяйте состояние двигателя, гидроудар может быть вызван не только водой, но и маслом или антифризом;

в случае плохой погоды и сильных ливней лучше воспользоваться общественным транспортом или остаться дома - это особенно актуально для владельцев дизельных авто, у которых гидроудар может привести к серьезным внутренним повреждениям из-за конструктивных особенностей двигателя.

Признаки гидроудара включают в себя самопроизвольную остановку мотора, посторонние звуки при работе двигателя, наличие воды в коллекторе, повреждения воздушного фильтра, деформацию шатуна и обрыв ременного или цепного привода ГРМ.