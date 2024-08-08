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08.08.2024, 11:56

Немецкого врача подозревают в убийстве пациенток

Новости Мира 0 1

В Берлине 39-летний врач паллиативной медицинской помощи взят под стражу по подозрению в убийстве четырех пациенток, а также по одному пункту обвинения в совершенном поджоге и трем пунктам обвинения в попытке поджогов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: depositphotos.com / Фото автора valentin_baciu1990@yahoo.com
Фото: depositphotos.com / Фото автора valentin_baciu1990@yahoo.com

В материале приводятся сведения полиции и прокуратуры столицы ФРГ.

"Мужчина подозревается в том, что с 11 июня по 24 июля убил четырех пациенток, находившихся на попечении службы по уходу, а затем поджег их жилье, предположительно, чтобы скрыть преступления", - говорится в статье.

Так, следователи предполагают, что 11 июня врач убил 87-летнюю женщину на Ниметцштрассе в столичном районе Нойкельн, а затем поджег ее квартиру. После прибытия пожарной бригады сотрудникам службы спасения сначала удалось реанимировать женщину. Однако спустя некоторое время пенсионерка скончалась в больнице.

Позднее, 8 июля, медик, по версии правоохранителей, убил 76-летнюю женщину в квартире на улице Михаэль-Бонен-Ринг в Нойкельне. Последовавшая попытка поджечь квартиру не удалась, так как огонь, по всей видимости, самопроизвольно погас. Когда мужчина осознал это, он связался с родственником женщины и сообщил, что звонит в дверь ее квартиры, но никто не отвечает.

Неделю спустя, 15 июля, обвиняемый, как полагает следствие, убил 94-летнюю женщину в квартире на Зильберштайнштрассе в Нойкельне, а затем поджег ее кухню.

Спустя еще неделю, 24 июля, по всей видимости, была убита 72-летняя пенсионерка на улице Нойе Кругалле в районе Плентервальд, в ее квартире также произошел пожар.

"Расследование взяли на себя вторая комиссия управления уголовной полиции Берлина и прокуратура города. Во вторник, 6 августа, мужчина предстал перед судьей по делам содержания в предварительном заключении", - поясняется в материале.

Сообщается, что жилье пенсионерок в основном находилось в многоквартирных домах, в связи с чем ущерб был нанесен и другим жильцам, некоторые из них получили травмы.

Мотивы врача выясняются - как и способ совершения преступлений.

В германском здравоохранении на протяжении многих лет ощущается острая нехватка кадров. В конце апреля был вынесен приговор бывшему кардиологу клиники Charité в Берлине, который в 2021-2022 годах убивал тяжелобольных пациентов в отделении интенсивной терапии, прибегая для этого к передозировке лекарств, напоминает издание.

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