YouTube перестал работать у россиян на компьютерах

У популярнейшего видеохостинга YouTube зафиксировали сбои в работе на территории России. Сервис перестал работать на компьютерах: жалобы поступают из разных регионов страны, сообщает Zakon.kz.

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У части пользователей видеохостинг выдает ошибку, некоторые наблюдают "бесконечную" загрузку.

А у тех, кто все-таки смог зайти на сайт, как отмечено в публикации РИА Новости, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить подключение к нему. По последним данным сервиса "Сбой.рф", уже насчитывается почти 5 тысяч жалоб на работу YouTube.

Ранее провайдер цифровых услуг и сервисов "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России.

В марте 2024 года сообщалось, что у казахстанцев появилась возможность подписаться на YouTube Premium. Использование YouTube Premium предоставляет безлимитный доступ к видео и музыкальному контенту без рекламы, возможность скачивания контента для офлайн-просмотра и его прослушивание в фоновом режиме, например, параллельно с использованием других приложений.