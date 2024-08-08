Ужасы Олимпиады: бегун разбился во время битвы за медаль

Представитель сборной Эфиопии по легкой атлетике Ламеха Гирма был госпитализирован после травмы во время финала в беге на три тысячи метров с препятствиями, передает Tengri Sport .

Кадры из видео

Мировой рекордсмен и один из фаворитов олимпийского финала зацепился ногой за барьер и упал за 200 метров до финиша.

"Он не успел подобрать правую ногу, задел барьер и на большой скорости спиной врезался в дорожку. Никакого контакта с соперниками у него не было – эфиоп упал сам. Пока шли медальные разборки, Ламеха лежал без движения. Как оказалось, и без сознания", - рассказывает Championat.

После завершения забега эфиопского бегуна госпитализировали и некоторое время о его состоянии было неизвестно. Первая фотография Ламехи Гирма из больницы была опубликована спустя сутки после жуткого падения.

"Гирма восстанавливается. Сборная Эфиопии навестила его в больнице", - сообщил менеджер сборной Эфиопии по легкой атлетике Эабиса Негесе Гелету.

Отметим, что победителем забега стал принципиальный соперник эфиопского бегуна Суфьян Эль-Баккали из Марокко.