Врачей и медсестру скорой помощи обвинили в убийстве 17 пациентов

Двое врачей и медсестра задержаны в Бухаресте по подозрению в убийстве пациентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews .

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Вменяемые им в вину события относятся к апрелю и имели место в отделении реанимации больницы скорой помощи Святого Пантелеймона, где за четыре дня скончались 17 человек.

"Предъявленные прокуратурой румынской столицы обвинения очень серьезные: убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство в случае врачей, дача ложных показаний в отношении медсестры", - говорится в материале.

Как пояснили в прокуратуре Бухареста, один из обвиняемых "добровольно снизил дозу норадреналина пациенту, который находился в довольно тяжелом состоянии".

По версии следствия, обвиняемые разработали план, как вызвать у пациентов остановку сердца. Так они решили покончить с теми, в ком, по их мнению, больше не следовало поддерживать жизнь.

"Чтобы раскрыть эти преступления, были проведены три расследования. Эксперты проанализировали медицинские карты пациентов, побеседовали с 23 врачами отделения анестезиологии и интенсивной терапии больницы", - сообщается в статье.

Министр здравоохранения Румынии Александру Рафилэ призвал к отставке руководство больницы. В ответ управляющий и начальник медицинской службы больницы Святого Пантелеймона объявили, что подадут заявления об уходе.

Напомним, в Берлине 39-летний врач паллиативной медицинской помощи взят под стражу по подозрению в убийстве четырех пациенток. Следователи предполагают, что мужчина убил пенсионерок, находившихся на попечении службы по уходу, а затем поджег их жилье, чтобы скрыть преступления.