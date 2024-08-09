18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.04
520.78
5.37
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.08.2024, 08:16

Врачей и медсестру скорой помощи обвинили в убийстве 17 пациентов

Новости Мира 0 1

Двое врачей и медсестра задержаны в Бухаресте по подозрению в убийстве пациентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вменяемые им в вину события относятся к апрелю и имели место в отделении реанимации больницы скорой помощи Святого Пантелеймона, где за четыре дня скончались 17 человек.

"Предъявленные прокуратурой румынской столицы обвинения очень серьезные: убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство в случае врачей, дача ложных показаний в отношении медсестры", - говорится в материале.

Как пояснили в прокуратуре Бухареста, один из обвиняемых "добровольно снизил дозу норадреналина пациенту, который находился в довольно тяжелом состоянии".

По версии следствия, обвиняемые разработали план, как вызвать у пациентов остановку сердца. Так они решили покончить с теми, в ком, по их мнению, больше не следовало поддерживать жизнь.

"Чтобы раскрыть эти преступления, были проведены три расследования. Эксперты проанализировали медицинские карты пациентов, побеседовали с 23 врачами отделения анестезиологии и интенсивной терапии больницы", - сообщается в статье.

Министр здравоохранения Румынии Александру Рафилэ призвал к отставке руководство больницы. В ответ управляющий и начальник медицинской службы больницы Святого Пантелеймона объявили, что подадут заявления об уходе.

Напомним, в Берлине 39-летний врач паллиативной медицинской помощи взят под стражу по подозрению в убийстве четырех пациенток. Следователи предполагают, что мужчина убил пенсионерок, находившихся на попечении службы по уходу, а затем поджег их жилье, чтобы скрыть преступления.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…