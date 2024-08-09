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09.08.2024, 08:22

Россия не будет обращаться в ОДКБ из-за вторжения ВСУ в Курскую область

Новости Мира 0 1

Россия не будет обращаться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности после наступления ВСУ в Курской области. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает «Газета.Ru», передает kursiv.media

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

«Нет, не будет (обращаться — прим.). Это было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете», — заявил Затулин.

Боевые действия в Курской области активизировались утром 6 августа. Вооруженные силы Украины вторглись на территорию России. Третий день там идут бои.

Президент России Владимир Путин отметил, что в результате нападения ВСУ многие гражданские объекты были повреждены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия должна чувствовать, что она сделала». Представители США и Евросоюза выразили поддержку Украине. Страна имеет законное право защищаться, включая нанесение ударов по агрессору на его территории, отметили они.

В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Первой страной, которая попросила помощи у союзников по ОДКБ, стал Казахстан. Поводом для этого стали события, произошедшие в январе 2022 года.  

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