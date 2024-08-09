Эксперт назвал самый надежный подержанный автомобиль до 6000 долларов

Самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 6000 долларов - это Ford Focus второго поколения. Об этом "Газете.Ru" рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов, передает Tengri Auto .

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"На мой взгляд, оптимальным автомобилем с пробегом стоимостью до 500 тысяч рублей (около 5800 долларов - прим.) можно назвать Ford Focus 2009-2011 годов производства. При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью", - заявил специалист.

По словам эксперта, ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов.

Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40-50 тысяч километров, втулки - в два раза дольше. Задняя подвеска также надежна. Амортизаторы редко выхаживают меньше 110-140 тысяч километров.

При этом автомобиль, как отметил Рязанов, неприхотлив и недорог в обслуживании, особенно если вовремя проходить техобслуживание и не ездить агрессивно. Кроме того, Ford Focus не обязательно заправлять высокооктановым бензином. Достаточно заливать в бак бензин АИ-92, вреда от этого не будет. Расход топлива составляет от 8,6 литров до 10,6 литров на 100 километров, заключил специалист.