Магнитная буря обрушится на Землю 9 августа

Магнитная буря придется на Землю вечером 9 августа, передает « Голос народа » со ссылкой на МИР24 .

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Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно прогнозам, возмущение геомагнитного поля начнется после 17.00 по времени Астаны. После 20.00 оно перерастет в магнитную буру слабого уровня, класса G1. Пик ожидается в полночь. Специалисты оценили уровень магнитной бури как средний – G2. Активность будет постепенно снижаться и закончится на следующий день, 10 августа. По данным специалистов, явление прекратится к 20.00.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что геомагнитное поле Земли после прошедшей в ночь с воскресенья на понедельник магнитной бури высокого уровня G3 находилось в спокойном состоянии.