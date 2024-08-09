Apple представит самый маленький настольный компьютер за всю историю

Фото:depositphotos.com / hechtsheimer72

Apple готовится представить кардинально обновленный Mac mini – самый маленький настольный ПК в истории. Отмечается, что это первое крупное изменение дизайна с 2010 года, со времен эпохи Джобса.

Новый Mac mini станет самым компактным настольным компьютером компании, по размеру приближаясь к Apple TV.

Его уже называют "iPad Pro в маленьком корпусе" благодаря мощности и миниатюрности. Но дело не только в размере. Вся линейка Mac будет обновлена и оснащена новейшими процессорами M4, специально разработанными под операции с искусственным интеллектом.

Запуск продаж намечен на конец 2024 года, и это обещает стать настоящим прорывом в мире технологий.