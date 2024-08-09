Замуж в 9 лет: В Ираке хотят разрешить детские браки

На Ближнем Востоке распространены детские браки, когда взрослые мужчины берут в жены девочек, в том числе не достигших подросткового возраста. Формально, такие браки могут быть запрещены законом. Но существует много вариантов обхода. Тем не менее, законы создают неудобства для сторонников детских браков, поэтому в Ираке хотят снизить брачный возраст для девочек до 9 лет, передает Toppress со ссылкой на Dzen.ru , сообщает Тoppress.kz

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В 2017 году уже предпринимались попытки принять “закон Джафари”, который бы снизил брачный возраст до 9 лет. Закон носил имя Джафара ас-Садика, шиитского правоведа и основателя правовой школы – джафаритского мазхаба. Сторонники законопроекта ссылались на Конституцию Ирака, которая разрешает следовать предписаниям и обычаям ислама.

Мусульмане верят, что пророк Мухаммед был женат на 9-летней девочке Аише. Действия и слова пророка – это сунна, то есть пример для каждого мусульманина. Поэтому многие мусульмане не видят препятствий, чтобы взять 9-летнюю девочку в жены. Для обоснования своих желаний они ссылаются на соответствующие хадисы:

“Примерно через два года он женился на Аише, когда ей было шесть лет, а вошёл к ней, когда ей исполнилось девять” (Сахих аль-Бухари, 3896)

“Сообщается, что Аиша сказала: «Мой брачный договор с Пророком был заключен, когда я была девочкой шести лет, а моя свадьба состоялась, когда мне было девять лет»”. (Сахих Муслим, 1422)

В этом году координационный совет Ирака призвал пересмотреть закон о личном статусе, который предполагает, что мусульмане свободны делать все, что не противоречит нормам шариата. Новые поправки закона приведут к легализации детских браков, что противоречит первоначальному закону о личном статусе 1959 года. Старый закон требует, что возраст вступления в брак не должен быть ниже 18 лет.

Как было сказано выше, в Ираке есть случаи заключения браков с маленькими девочками вне закона, некоторым из них 8-9 лет. Это происходит вне суда и с позволения мусульманских духовных лиц. После принятия поправок подобные браки станут законными, и никто не сможет уберечь девочек от насильственных действий их мужей.

Вдобавок к этому в Ираке станут законными временные браки, практикуемые в Иране. Временные браки – распространенная практика среди мусульман-шиитов. Мусульманин может заключать краткосрочный брак с мусульманками. Обычно это делается для законных “прелюбодеяний”. При заключении обычного брака (никаха) процедура развода предполагает деление имущества. Временный брак позволяет снять неудобные последствия и ограничения.

Серьезным последствием для временных браков с детьми может быть непреднамеренная беременность – муж просто откажется от ребенка, заявив, что временная жена забеременела во время другого временного брака. Вторая более серьезная опасность заключается в том, что девочка не вынесет возможную беременность.

Описанные выше аргументы используют иракские активисты против ранних браков. Другие опасности, которые они озвучивают, связаны с тем, что за мужчиной сохраняется право, к какому направлению ислама будет принадлежать будущая жена. Если мужчина – шиит, а женщина – суннитка, то женщина будет вынуждена жить по правилам шиизма.

Также закон потенциально может запретить женщинам разводиться со своими мужьями, так как развод будет зависеть от настроений мусульманских духовных лиц.

В свою очередь шиитские сторонники закона утверждают, что закон о брачном возрасте не ниже 18 лет был принят по светским стандартам, которые противоречат исламу. Шиитский имам Сайед Джафар аль-Мусави обвинил Запад за критику Ирака, так как в некоторых европейских странах дети вступают в отношения с 11-12 лет.

Однако есть сунниты, которые не согласны с новыми поправками. Иракский имам Муавия аль-Бадри раскритиковал поправки, сказав, что детские браки не имеют отношения к исламу. Аргумент следующий – если детские браки не приемлемы в обществе, значит они должны быть запрещены с точки зрения религии.