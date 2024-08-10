Появится первый аэропорт без проверки документов

Аэропорт в Абу-Даби стремится стать первым аэропортом с полной биометрической идентификацией, передает Tengri Travel со ссылкой на Thrillist.

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Представьте себе, что вы садитесь на рейс, не предъявляя в аэропорту ни паспорта, ни удостоверения личности, ни билета. В 2025 году Международный аэропорт Заид в Абу-Даби может стать первым в мире аэропортом, где не нужны документы.

В рамках проекта Smart Travel Project будут установлены биометрические датчики на всех ключевых точках аэропорта, таких как стойки регистрации, иммиграционные кабинеты, магазины беспошлинной торговли и выходы на посадку.

Биометрические технологии, такие как распознавание лица и радужной оболочки глаза, позволят пассажирам проходить все этапы путешествия без предъявления паспорта или билета. В аэропорту уже используются такие системы, но полное внедрение будет настоящим прорывом.

Пассажиры, прибывающие в ОАЭ, будут идентифицироваться по биометрическим данным, собранным Федеральным управлением по идентификации. Эти данные будут использоваться для быстрого и бесконтактного прохождения через все контрольно-пропускные пункты.

По словам директора по информационным технологиям аэропорта Эндрю Мерфи, проект значительно ускорит процесс прохождения и позволит пассажирам перемещаться по аэропорту проходимостью в 45 миллионов человек за считаные минуты.