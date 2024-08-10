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09.08.2024, 21:09

Американку обвинили в жестоком обращении с животным за-за убийства паука

Новости Мира 0 1

Во Флориде женщину обвинили в жестоком обращении с животным из-за того, что она убила паука соседки, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По информации Miami Herald, инцидент произошел в середине июля. Американка вернулась домой и не нашла паука-скакунчика, которого считала своим домашним животным. На месте также не было его террариума, что вызвало у хозяйки паука подозрения. Затем ей пришло смс-сообщение от 43-летней соседки по дому. Та писала, что утопила ее любимца в имбирном эле.

Как уточняется, владелица скакунчика оценила ущерб в 70 долларов и обратилась в полицию. Через две недели правоохранители предъявили обвинения сожительнице пострадавшей. Ее заподозрили в жестоком обращении и мелкой краже, так как она выбросила вольер утопленного ею паука.

Также издание отмечает, что пауки-скакунчики вырастают не более чем на 2 см, но имеют замечательное зрение и развитый мозг. Среди любителей пауков они считаются отличными домашними питомцами.

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